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TBMM Başkanı Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş’ı kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş’ı kabul etti.
Siyaset 10.09.2019, 12:22
Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş ve beraberinde gelen Moldova Sayıştay Başkanı Marian Lupu’yu kabul etti. Kabulde, Baş’ın TBMM Başkanı Şentop’a 2018 yılı denetim raporlarını teslim ettiği belirtildi.(İHA)
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