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TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM (AA) - Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Siyaset 03.09.2019, 09:20 03.09.2019, 11:24
TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
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TBMM (AA) - Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Türkiye-Çekya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da hazır bulundu.

#Andrej Babis #kabul #TBMM Başkanı Mustafa Şentop
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