“Toplumsal eğitim reformuna ihtiyacımız var”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Türkiye’de toplumsal bir eğitim reformunun zamanının geldiğini bildirdi. Erdem, artan kadına şiddet olayları ve çocuk istismarlarına her gün bir yenisinin eklendiğini ifade etti. Erdem, “Kırıkkale’de çocuğunun gözü önünde öldürülen Emine Bulut olayı ve Gaziantep’te gözü dönmüş kocanın, ayrı yaşadığı eşini doğum yaptıktan sonra hasta yatağında bıçaklaması ne yazık ki, çok ciddi önlemler alma zamanının geldiğini göstermektedir.

SIĞINMA EVLERİ ARTIRILMALI

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kadınlara yapılan şiddetin önlenmesi, kadın cinayetlerinin sor bulması için TBMM’ye gerekli önergeyi verdiklerini bildirerek “Nüfusu 50.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri açmalıdır. Özellikle, kadınlarımızın güvenliğini sağlamak, konaklama, yeme-içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyelerdeki kadın sığınma evlerinin sayısı artırılmalıdır” dedi.

Meclis’e verdiği bin önergede farklı toplum kesimlerinden temsilcilerin biraraya gelerek kaybolan ahlaki değerlerin, milli ve manevi davranışların nasıl kaybedildiğinin araştırılmasını istediğine dikkat çeken Erdem daha sonra şöyle dedi:

“Türkiye’de acilen bir eğitim reformu yapmamız gerekiyor. Eğitim sisteminde canlıya, cansıza zarar verilmemesinin öğretilmesi gerekiyor.

Maalesef, manevi değerlerinin bozukluğu; mahalle kültürünün bozulmasıyla ortaya çıktı. Çocuğu mahalledeki okula gönder politikasıyla bunu anlatmaya çalıştık. Benim çocuğum evden çıktığında servisle 1.5 saat yol gitmemeli. Mahallemizdeki okullarımız iyi olmalı, çocuklarımız orada okumalı, yolda başına bir şey geldiğinde mahallemden biri koşabilmelidir.

MAHALLE KÜLTÜRÜ

Şiddet, çocuk istismarı tarih boyunca kanayan bir yara, ama bu kadar değildi. Böyle bir şey yaşandığında mahalleli yapanı affetmeyecek, dışlayacak. Ama ne yazık ki, şimdi bencillik düzeyi çok yükseldi. Eğitim sistemimizde de, öğretmenlerimize kilit rol düşüyor Okullarımızdaki pedagogların çocukları iyi gözlemlemesi gerekiyor.”

MEVZUATTA EKSİKLİK VAR

Kadına yönelik istismarın önlenmesi hususunda mevzuat eksikliklerinin olduğunu belirten Erdem, söz konusu eksikliklerin giderilmesi için üyesi olduğu TBMM kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na, alt komisyon kurulması hususunda önerge verdiklerini ifade etti.

“Bir yanda ‘Anne ne olur ölme’ diyen 10 yaşındaki bir evladın çığlığı, diğer yanda ‘Ölmek istemiyorum diyen bir anne. Bu çığlıklara sessiz kalmayacağız. Kutsal olan yaşamdır. Canilerin aldığı canlara karşılık en ağır cezalı almalarını sağlayana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Emine kardeşimiz nur içinde yatsın” diyen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, “Bana bir şey olmaz demeyin. Bu gibi olaylar bizlerin, evlatlarımızın ve yakınlarımızın da başına gelebilir. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için caydırıcı cezaların ivedi bir şekilde getirilmesi ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir” çağrısında bulundu.

Yaşanan cinayetlerin son bulmasını dileyen Arzu Erdem “Liderimiz sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin de ifade ettiği gibi ‘Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Hiçbir ihanet cezasız kalmaz” diye konuştu.