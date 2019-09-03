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“Tüm illerimizde bilim merkezi kurulmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, toplum ile bilimi buluşturmak amacıyla tüm illerde Bilim Merkezi kurulması çağrısında bulundu. Erdem, konuyla ilgili kanun teklifini TBMM’ye sunduklarını açıkladı.

Siyaset 03.09.2019, 17:26 Ramazan Durmuş
“Tüm illerimizde bilim merkezi kurulmalı”
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, toplum ile bilimi buluşturmak amacıyla tüm illerde Bilim Merkezi kurulması çağrısında bulundu.  Erdem, konuyla ilgili kanun teklifini TBMM’ye sunduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yapan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem şunları söyledi:

KANUN TEKLİFİ TBMM’DE

“Toplum ile bilimi buluşturmak amacıyla tüm illerde Bilim Merkezi kurulması için kanun teklifimizi TBMM’ye sunduk. Okul öncesi yaş grubundan başlamak üzere her yaştaki bireye bilim ve bilgiyi keşfetmeleri için imkan sağlanması gerekmektedir. Çalışmalarımız sürecektir.

Başta kız çocukları olmak üzere gençlerimizin bilim, teknoloji, matematik ve mühendisliğe yönlendirilmesi gerekmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu hususta gerekli çalışmaların yapılması için alt komisyonun oluşturulması için KEFEK’e önergesini vermiştir.

BİLİMLE BULUŞACAKLAR

Geleceğimizin mimarı çocuklarımız ve gençlerimiz bilim merkezleri aracılığıyla bilimle buluşacak, bilgiyi kaynağından deneysel ve uygulamalı bir şekilde öğrenebilecek ve böylelikle her birinin bilime olan merakı artacaktır. Gençlerimiz ve çocuklarımız için çalışmalarımız sürecektir.

Bu nedenle tüm illerde bilim merkezleri mutlaka kurulmalıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere herkesin bilime dikkatini çekerek, ilgisini artırmalıyız. Böylelikle eğitimi tamamlayıcı nitelikte olan bilim merkezleri aracılığı ile sorumluluk sahibi bireyler yetişmesini sağlamış oluruz.”

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA) - Ramazan Durmuş
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