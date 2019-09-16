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Üçlü liderler zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılan Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi sona erdi.

Siyaset 16.09.2019, 20:31 16.09.2019, 22:39
Üçlü liderler zirvesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılan Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Üçlü zirve
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