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Yalçın: "Genel Başkanımızın durumu son derece iyi, mükemmel durumda."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir problemi yok. Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır” dedi.

Siyaset 23.09.2019, 12:44 23.09.2019, 12:56
Yalçın: "Genel Başkanımızın durumu son derece iyi, mükemmel durumda."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir problemi yok. Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır” dedi.

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında konuşan Semih Yalçın, “Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır. Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu açıklamayı, hastane başhekimliği daha geniş bir şekilde ilerleyen yapacaktır. Genel Başkanımızın durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır. Hastaneye intikalinden itibaren Genel Başkanımız kendisinde. Herhangi bir problem yok. Şu an için istirahat ediyor. Tetkiklerin de çoğu yapıldı. Herhangi bir problem yok” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#siyaset #Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın #MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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