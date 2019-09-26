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Yargıtay, KCK Ana Davası’nı karara bağladı
Yargıtay, KCK Ana Davası’nı karara bağladı. 93 sanığın cezasının onanmasına karar verilirken, 41 sanık hakkında verilen hükümlerin ise bozulmasına karar verildi.
Siyaset 24.09.2019, 18:36
Yargıtay, KCK Ana Davası’nı karara bağladı. 93 sanığın cezasının onanmasına karar verilirken, 41 sanık hakkında verilen hükümlerin ise bozulmasına karar verildi.
TEMEL’İN CEZASI BOZULDU
Öte yandan, HDP Milletvekili Ebru Güney hakkında verilen beraat kararı onandı. HDP Van Milletvekili Tayyip Temel’e “örgüt yöneticiliği” suçundan verilen 18 yıl hapis cezası ise bozuldu. Temel’in “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Karara göre, HDP Milletvekili Pero Dündar hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla verilen 9 yıl hapis cezası ise eksik araştırma nedeniyle bozuldu.(İHA)
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