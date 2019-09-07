“Yeni bir dünya sistemi kurmaya ihtiyacımız var“

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "En basit meseleleri çözmekten aciz bir dünya var. 'Gelin Suriye meselesini, uluslararası kaçak göçmen meselesini çözün' diyoruz ama çözemiyorlar. Türkiye bütün bu yükü üstüne yüklendiği zaman memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar. 'Haydi gelin siz de uluslararası sistemin parçası olarak destek olun' dediğimiz zaman uzaktan el sallıyorlar, teşekkürlerini bildiriyorlar. Onun için bu konuların tamamında adalete ve hakkaniyete dayalı bir dünya sistemi kurmak boynumuzun borcudur." dedi.

Gençlik Kuruluşları Birliği tarafından bir otelde düzenlenen "Gençlik Zirvesi" programına katılan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğini söyledi.

Herkesin fikrini açık bir şekilde söylemesinden yana olduklarını belirten Kurtulmuş, "Herkesin fikir, inanç ve düşünce özgürlüklerine kamil manada sahip çıkmasından yanayız. Onun için bunları ifade etmek için de mekanizmaları çok iyi kurulmuş, çok iyi çalışan güçlü bir demokrasiyi kurma hedefimiz, mutlaka daha ileriye götürme hedefimiz var olmalıdır. Ayrıca güçlü bir ekonomi ve güçlü bir demokrasi ancak toplumda devlet ile milletin kaynaşması olursa tam anlamıyla mümkündür. Eski dönemlerde Türkiye'de devlet aygıtı başka tellerde çalmış, millet başka telden çalmıştır. Millet ve devletin aynı istikamette yürüdüğü toplumsal istikrarın esas unsuru olan devlet millet kaynaşmasını sağlamak en temel vazifelerimizden, en temel hedeflerimizden birisi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir millet varlığına sahip bir ülke olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye diyerek üzerinde konuştuğumuz coğrafya sadece 82 milyondan ibaret, sadece 786 bin kilometreden bir alan değildir. Türkiye büyük bir millet varlığına sahip bir ülkedir. Dünyanın her yerinde dostlarımız, ırktaşlarımız, dindaşlarımız ve aynı istikamette yürüdüğümüz mazlum milletlerin olduğu, yüz milyonlarca insanın gözünün içine baktığı bir ülkeyiz ve o ülkenin evlatlarıyız. Dolayısıyla millet varlığımıza sahip çıkacağız. İçeride birliğimizi, dirliğimizi koruyarak, dışarıda da millet varlığımıza sahip çıkacak, bu varlığın bir parçası olan dostlarımızla, kardeşlerimizle hemhal olacağız. Onların dertleriyle dertleneceğiz, onlarla beraber, iş birliği içinde olacağız, ortak hedeflere yürüyeceğiz."

- "Birinci hedefimiz güçlü, büyük Türkiye'ye ulaşmaktır"

Kurtulmuş, çalışmayan, hiçbir sorunu çözmeyen, hiçbir çatışmayı önleyemeyen bir dünya sistemi olduğunu ifade ederek, "Birinci Dünya Savaşından başlayan bu dünya sistemi, savaşların galipleri şeklinde irade etmiş, tecelli etmiş bir sistemdir. Gücü olanın dünyayı şekillendirdiği, beş ülkenin dünyaya istediği şekilde yön verdiği sistemdir. Birleşmiş Milletlerden Dünya Bankasına kadar, birçok uluslararası kuruluşa kadar, Dünya Sağlık Örgütüne kadar çökmüş bir dünya sistemi var. Bu sistemin karşısında adaleti savunan, 7 milyar insanın ortak faydasını temin etmek için gayret eden yeni bir dünya sistemini kurmaya ihtiyacımız var." dedi.

Küresel güçlerin dünyanın sorunlarına duyarsız kaldığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulları dahil, bütün uluslararası platformlarda ısrarla 'Dünya 5'ten büyüktür' demesinin esas nedeni budur. 5 ülke bir tarafta, 195 ülke bir tarafta. Böyle bir dünya olmaz. Bu dünyada adalet olmaz. Böyle bir dünyada sorunların çözülmesi mümkün olmaz, işte olmuyor. En basit meseleleri çözmekten aciz bir dünya var. 'Gelin Suriye meselesini çözün' ama çözemiyorlar. 'Gelin uluslararası kaçak göçmen meselesini çözün' ama çözemiyorlar. Türkiye bütün bu yükü üstüne yüklendiği zaman memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar. 'Haydi gelin siz de uluslararası sistemin parçası olarak destek olun' dediğimiz zaman uzaktan el sallıyorlar, teşekkürlerini bildiriyorlar. Onun için bu konuların tamamında adalete ve hakkaniyete dayalı bir dünya sistemi kurmak boynumuzun borcudur."

Kurtulmuş, Türk milletinin bu topraklarda zulme, esarete, vesayete, haksızlığa ve darbelere karşı nice direnç gösteren bir millet olduğunu dile getirdi.

12 Eylül'de, 27 Mayıs'ta içten içe bir "buz dağının" nasıl yükseldiğini bildiklerini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesinde haksızlığa, zulme ve milli iradeye karşı kastedenlerin karşısına dikilerek dimdik ayakta durdunuz. Hep beraber millet olarak mücadele ettiniz. Direnme gücünü ortaya koydunuz, cümle aleme bu milletin nasıl bir direnme gücünün olduğunu gösterdiniz. Allah herkesten razı olsun. İddia ve irade sahibi insanların toplumsal ahlakla kuşanarak mücadelesini sürdürmesi lazım. Toplumsal çalışmalarda iyi insanlardan müteşekkir grupların varlığı yetmez, insanların sistem ve toplumsal ahlakla mücehhez olmaları lazım. Sistem ahlakının en önemli ayaklarından birisi kamunun hukukunu korumaktır. Yani milletin, kamunun, ahalinin çoğunluğunun hakkını hukukunu korumaktır."

- "Esas sadakat millete sadakattir"

Millete sadakatin önemini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Millete 15 Temmuz darbesini yapan o hainler de bir şekilde sadıktılar ama emirleri altında oldukları sözde o ağlayan adama ve onun da emri altında oldukları çevrelere sadıktılar. 15 Temmuz'da gördük ki esas sadakat millete sadakattir, şuraya ya da buraya sadakat değildir, 80 milyon millete sadakattir. Millete sadakati olmayanın emaneti ve ehliyetinin yeterince olması mümkün değildir. İşlerimi yaparken o işleri görmek için bir şekilde insanları seçerken bizim tanıdığımız, eşimiz, dostumuz, akrabamız bizim yandaşımız değil, emaneti yerine getirecek liyakati, ehliyeti ve sadakati var mı? Bunları kontrol etmek mecburiyetindeyiz. Ehliyet, liyakat ve sadakat prensiplerine riayet etmemek bize verilen emanetlere hıyanet etmek demektir."

Bugün dünyayı zulüm içinde bırakanların söyleyecek hiçbir sözlerinin olmadığını belirten Kurtulmuş, "Bizim ise söz sıramız yeni geldi. Dünyaya, insanlara söyleyeceğimiz sözlerimiz yeni başlıyor. Bunları tam kitabın ortasından en güçlü şekilde söyleyeceğiz. Söylediğimiz sözleri en güzel şekilde uygulayacağız. Allah kalplerimizle dillerimizi birleştirsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Gençlik Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Abdülsamet Temel hediye verdi.

Programa, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, STK'lar ve çok sayıda genç katıldı.