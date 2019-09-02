Yıldız “FETÖ ile mücadelede iki eksik var”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, “FETÖ/PDY ile mücadelede Devletimiz önemli sonuçlar alırken, iki noktada eksikliğimiz henüz devam ediyor” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bu iki önemli eksikliğin, FETÖ nün siyasi ayağına dokunulmamış olması ve meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY mensubu hakimlerin verdiği kararların infaz ediliyor olması olduğuna dikkat çekti.

Yeni Adli Yılın başlaması dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, daha sonra şunları dedi:

YILDIZ’DAN CEZAEVLERİ ÇAĞRISI

“Yeni adli yıl vesilesiyle hatırlatıyorum; 160 yıl önce yani 1859 yılında yürürlüğe giren Muhâkemat Nizâmnâmesiyle cezaevlerini iyileştirmeye gayret etmiş bir milletin evlatları olarak ,tutuklu ve hükümlülerin barındığı cezaevi koşullarını yeniden gözden geçirelim .

Yeni Adli Yılın, ülkemizin her köşesinde adaletin tam olarak tecelli ettiği, hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir yıl olmasını umar, tüm yargı camiasına başarılar dilerim.”