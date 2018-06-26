Siyaseti Artık Millete Sevdirin!

Eyüphan Kaya

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın;

“Kazanan Türkiye olmuştur.”

“Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşlarımızdır.”

“Artık kırgınlıkları küskünlükleri bir kenara bırakacağız.” demesi kulağa hoş gelen, yeni siyaset tarzının, beklentilerin mihenk taşı olabilecek ifadelerdir. Eğer meclis bu yaklaşımla çalışırsa ülkemizi güzel günler bekliyor diyebilirim.

Bu münasebetle;

İktidara tavsiyem,

Artık ihale işleri ve iş alımları takiplerinden vazgeçin. Halkın huzur ve mutluluğuna endeksli, yasama ve denetleme organı olan meclisin görevini yerine getirmede rol alın, öyle ki siyasete bir renk bir değer katasınız.

Sakın ola “ben bildiğimi okurum” havasında olmayın, halkın umudunu meclisten kesmeyin.

Muhalefete gelince;

Şimdiye kadar üçken, dört muhalif parti meclise girdi.

CHP, HDP, MHP ve İP ve bazı minik partilerden de ittifaklar aracılığı ile meclise girenler oldu.

CHP tarz itibariyle iktidara namzet bir parti özelliğini taşımıyor, ama kullanacağı siyasi üslup ve meclis çalışmalarıyla vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğuna katkıda bulunabilir.

Malum 6 ok, 6 ilkesi var onu bunlardan vazgeçirme gibi bir talebim olamaz çünkü varlık nedeni o, ancak bu ilkelere yeni yorum katarak hayata katkı verebilir, baksanıza kuşatıcı bir dil kullanan Muharrem İnce CHP cumhurbaşkan adayı olarak %30’luk seçmen kesiminin oyunu aldı, artık CHP mecliste muhalefeti bu yaklaşımla yapmalıdır.

HDP, seçim öncesi bir açıklama yaparak öz yönetimden vazgeçtik, Avrupa birliğinin yerel yönetim şartını ve adem-i merkeziyetçi bir yönetim sistemini savunacağız demesi siyasetini normalleştirme adına önemli bir adımdı. Bu tarza sahip çıkıp ülkenin bütünlüğüne, huzur ve kalkınmasına katkı vermek için bir perspektif geliştirerek o terörle anılan itici tarzını unutturmalıdır.

Mecliste iki kelime Kürtçe konuşup, sahada tilili yaparak siyaset yapmaktan vazgeçmelidir. Buyurun yasama organı emrinizde ülke sorunlarını hafifletici yasalar çıkarın, devletin kurumlarının daha verimli işlemesi için bir performans ortaya koyun biz de sizi alkışlayalım.

Sakın ola sivri siyaset yapmayın, gerginlik oluşturmayın, bu ülkeye zaman kayıp etmeyin, en önemlisi de dış ülkelerden medet beklemeyin, yerli milli oluğunuzu biz de bilelim ki az rahat bir nefes alalım.

Unutmayın Fırat kalkanın hareketi ve Zeytin dalı operasyonunun ortaya çıkardığı sıkıntılarda eski HDP de ortaktır. Bu ülkede siyaset yapıp, sırtını PYD/YPG/YPJ’ ye dayandırmanın hiçbir izahı yoktur, hala mecliste olmanız bu ülkedeki hoş görü ve demokratik olgunluğun bir işaretidir.

MHP’ye gelince, malum uzun zaman bir kısım Türk vatandaşlarımızın duygularını kullanarak siyaset yaptınız, artık bu yanlışa dönmekten vazgeçin, halkın değerleri üzerinde siyaset yapmayı tercih edin, bu ülkenin kurucu unsurlarından biri olan Türklerin itici unsuru olmasına vesile olabilecek sloganik siyasetten uzak durun.

“Ne mutlu Türküm diyene” demekle, ya da “bir Türk dünyaya bedeldir” ifadelerini kullanarak, ya da “Türkiye’de yaşayan herkes Türk’tür” iddiasında bulunarak hayatın tadını kaçırmayın, bu ucuz siyasetin modası geçti.

İyi Parti(İP)’ye gelince, kısa zamanda bu denli bir başarıyı göstererek meclise girmeyi başardığınız için özellikle ve öncelikle sizi tebrik ederim, hele ki %10 baraj bandını geçmeniz gerçekten müthiş bir başarıdır.

Bu şansı değerlendirmek artık size kalmış, meclisteki performansınıza göre halkın teveccühünü kazanacaksınız, eğer burada bir performans gösterim vatandaşlarımızın derdine derman olabilirseniz, elbette ki parti olarak geleceğiniz de daha parlak olur, yok eğer milliyetçi kavramlar üzerinde siyaset yaparsanız sözüm ona milliyetçi seçmen üzerinde siyaset yapıp her geçen gün küçülürsüz. Ayrıca bu memlekette kim milliyetçi kim değil onu da Allah bilir.

Beklentim şu ki iktidarıyla muhalefetiyle 15 temmuz ruhunu baz alarak partinizin stratejisini hazırlamanızdır. O gece Anadolu insanı sala, ezan, tekbir, bayrak, vatan kavramlarından ilham alarak tankları durdurdu, siz de bu kavramlarla barışık bir siyaset yapın, halkın inanç ve kültürünü kabullenin, gerisi kendiliğinden gelir diye düşünüyorum.

Bu meyanda bir an evvel,

Siyasi genel affın gelmesi ve on binlerce vatandaşlarımızın hürriyetine kavuşması için gerekli yasaları çıkarın,

Kürt meselesinin çözüme kavuşması için hep birlikte elinizi taşın altına koyun,

İslam dünyasının birleşmesi için bir çalışma ve çabanız olsun, o yönde siyaset geliştirin,

BM’nin revize olması için bir eylem planınız olsun,

NATO’nun silahsızlanmasında, adalet kavramını ön plana çıkararak katkı verin,

Silah sanayisinin dünyanın gündeminden düşürmek için bir çalışma ve çaba içinde olun.

Nükleer enerjinin ülkemizde üretilmesi için katkıda bulunun, gerekli kolaylığı sağlayın.

Aile kavramını önemseyerek, bu alanda yararlı politikalar üretin,

Ülkemizin ekonomisine, eğitimine ve yatırımına sahip çıkın, göreceksiniz halk nasıl da sizi ayakta alkışlar.

İşte bu şekilde siyaseti millete sevdirebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin, ben vatandaşlık görevimi yaptım, gerisi size kalmış. Yarın öbür gün yanlışınıza sert bir eleştiri ile karşı çıkarsam beni mazur görün olur mu?