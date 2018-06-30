SİZ KAÇARKEN, BEDİÜZZAMAN...

Bülent Ertekin

Yazmıştım.

KAÇIN BAKALIM... NEREYE KADAR

www.haberlerankara.com/kacin-bakalim-nereye-kadar-4043yy.htm

diye.

HAİNLİKTE....

ŞEREFSİZLİKTE....

ŞER İTTİFAKINDA....

Birbirleri ile adete yarışanlar akabinde de Guinnes rekorlar kitabına girenler.

Kaçamayacaksınız!

İzinizi kaybettiremiyeceksiniz!

Nereye giderseniz gidin, KARABASAN gibi bu

ÜLKENİN ŞEHİTLERİ PEŞİNİZDE!!!

VATAN SANA CANIM FEDA DİYEN

isme ve resme önem vermeyen KAHRAMANLAR PEŞİNİZDE.

Sene, 2012

Yer, İzmir /Gaziemir.

Evim.

Karşımda 2 aile.

Yakınım, akrabam.

Eşleri ve beylerine.

" Yol yakın iken geri dönün.

Bu hizmet değil!!!

Bu İLAH-İ KELİMETULLAH DEĞİL!!!

Bunun adı İHANET!!!

Bu şahsın ipi, bu ülkenin geleceğine dinamit koyanların elinde.

Niçin bu ÜLKEDEN KAÇTI?

HİZMET İSE, İŞTE TÜRKİYE

GELSİN BURADA HİZMETİNİ ETSİN.

dediğimde

" MÜBAREĞİN (!) İLLAKİ BİR BİLDİĞİ VARDIR." demiştiniz.

Sonrasında???

SONRASIN DA, MALUM SON...

Mübareğin(!) BİLDİĞI ELBETTE VARDI DA,

SİZİN GİBİ SAF ZİHİNLERİN BİLDİĞİ Bİ ...? YOKTU.

İkaz ettik...

İhtar ettik...

Aklınızı gÜLEN İN CEBİNE KOYMAYIN DEDİK.

dedikte dedik...

dedikte dedik...

Olmadı.

Üzüldük mü?

Üzülmedik.

Zira,

ZARARA KENDİ RIZASIYLA GİRENE MERHAMET EDİLMEZ..."

(Bu ifade bir kelamı kibardır ve şeriat kitaplarında bir kaide olarak geçer. Her hangi bir ayet ve hâdis meal-i değildir. Ancak bu kaideyi ihsas edecek hadisler işari mana itibariyle mevcuddur.)

(Sorularla Risale)

Peki, ne yapması gerekiyordu KAÇAK MÜBAREĞİN (!)

Burada,

Ay yıldızın gölgesinde,

Minarelerinde Ezan,

Ellerinde Kuran eksik olmayan

TAKLİDİ DEĞİL,

TAHKİKİ MÜMİNLERİN OLDUĞU bu topraklarda kalmalı idi.

KAÇMAMALI İDİ.

Türkiye her açıdan İslam âleminin merkezi ve kalbi konumundadır. Merkez ve kalp bozuk olursa diğer taraflar da bozuk olur. Öyle ise tedaviye merkez ve kalpten başlamak gerekir. diyen BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİNİN tercihi ne idi? Üstad Hazretlerinin Türkiye tercihini ğrenmek ićin yazmış olduğu eserinden, Risale-i Nur Külliyatından takip edelim.

Gelin o halde,

İŞKEMBEDEN DEĞİL,

KİTAPTAN OKUYALIM .

...........

Biz,

İMANI KURTARMAK VE KURAN A HİZMET İÇİN, MEKKE DE OLSAM DA BURAYA GELMEK LAZIMDI. Çünkü, en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur'ân dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz.

....

Emirdağ Lâhikası |

KAÇAMAYACAKSINIZ!!!

Hepinizi,

TEK TEK GETİRECEĞİZ.

YÜREĞİNİZE İNSE DE, İNMESE DE!!!

BEKLEYİN!!!

BİR GECE ANSIZIN

Selâm ve dua ile.