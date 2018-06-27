SİZİ KEFERELER SİZİ...

Bülent Ertekin

Türkiye, 24 Haziran 2018'de (geçtiğimiz pazar günü) Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti. Seçim, geçen yıl yapılan anayasa değişiklikleri ve buna ilişkin uyum yasaları çerçevesinde pek çok yeniliğe sahne oldu. Pazar günü yapılan seçimlerin sonucunda, 2002 yılından beri İKTİDARDA bulunan AK Parti %52.56 ile seçimin galibi olarak çıktı.

Seçimin yapılacağı güne kadar dışarıdaki dost (!) müttefiklerimiz ve komşu ülkeler(!) ellerinden gelen bütün provakatif eylemleri ve SÖYLEMLERİ yapmaktan HİÇ BİR ŞEKİLDE İMTİNA ETMEDİLER. Eeee ne diyelim herkes CİBİLLİYETİNİN GEREĞİNİ YAPIYOR. Onlarda CİBİLLİYETLERİNİN gereğini yerine getirdiler. Meşhur ve güzel atasözünü hatırlattılar.

AKILSIZ DOSTUM OLACAĞINA

AKILLI DÜŞMANIM OLSUN...

Tâbi, bunlarda AYAKKABI KÖSELESİ GİBİ SURAT ve ONUR (!) olduğu için ne kızarma, ne bozulma, ne de hicab duyma olmadı. Zaten de beklemiyoruz. Neyse, KEFERE gene KEFERELİĞİNİ ve DANSÖZ gibi KIVIRMASINI yaptı.

Tabii ki bu DANSÖZLER İÇERİSİNDE RAKS ETMELERİNİ beklemekte olduklarımız da yok değil hani. Onları da bekliyoruz.

Eee gelin şu bizim TEBRİK MESAJLARINA bir bakalım:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani,

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko,

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev,

Rusya Devlet Başkanı Putin,

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier,

Almanya Başbakanı Angela Merkel,

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdullaziz,

İngiltere Başbakanı Theresa May;

Yunanistan Başbakanı Çipras,

Suriye'nin farklı bölgelerindeki askeri muhalif gruplar,

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov,

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri,

Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin anahtarını elinde bulunduran Edib Cevde el-Huseyni;

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin,

Ürdün Kralı 2. Abdullah,

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum,

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu,

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi,

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov,

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby İtno,

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev,

Tunus Başbakanı Şahid,

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic,

ve son olarak,

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı kutladı.

Ulen kefereler,

Ulen kopiller;

Ulen dansöz oğlu DANSÖZLER;

Ulen...

Güç nerede siz de orada.

Öyle değilmi?

Eh sırada

EN BÜYÜK KANKİMİZ (!)

YOL ARKADAŞIMIZ(!)

MÜTTEFİKİMİZ(!)

ABD, (Gece yarısı tebriklerini iletmiş)

İSRAİL,

HOLLANDA,

BELÇİKA,

AVUSTURYA,

FRANSA,(Tebriklerini iletmiş)

Ve diğer

HAÇLI İTTİFAKINI

KUTLAMALAR VE TEBRİKLER İÇİN BEKLEMEDEYİZ.

Eh ne diyelim

SIRAYA GİRİN

BİATLARINIZI BEKLİYORUZ :)

Selâm ve dua ile.