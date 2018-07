Bülent Ertekin

Önemine binaen tekrar ve sadece giriş kısmı yazılmış bir yazıdır. Önemine binaen derken şunu kastediyorum. Son 5 günde kamuda hassaten sağlık personellerine özellikle de

ACİL BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN,

SAĞLIK PERSONELİNE karşı yapılan hain ve canice saldırılardan dolayı TEKRAR YAYINLANMASINA KARAR VERDİM.(Hakkınızı helal edin). Devletin özellikle ve özellikle ADALET VE HAK DAĞITAN KURUM ve KURULUŞLARINDAN salıverdikleri yâda komik para cezaları ile MÜKAFATLANDIRDIKLARI (!) bu kendini bilmez AHLAKSIZLARA CEZA VERİRKEN, LÜTFEN, EMPATİ YAPSINLAR!!!

O döner bıçağı boğazına dayatılan doktor kendi eşi olsa idi,

bıçakla darp edilen hemşire hanımı olsa idi,



ACABA, VERİLEN CEZALAR BU KADAR BASİT VE UCUZ OLURMUYDU?

CÜZDAN İLE VİCDAN ARASINA SIKIŞANLARIN TERCİHLERİNİ HER NE OLURSA OLSUN



VİCDANDAN YANA KULLANMALARIDIR.

Bir önceki yazımızın başlığında

DİKKAT...ACİLDE BALTALI İLAH VAR..(!) demiş ve sağlıkçı personelin, personelimizin hastanelerde muhatap oldukları görmek, duymak ve yazmak istemediğimiz sıkıntılarını yazmış ve bir sonraki yazımızda da "Evet, bizde aynen bu dilek ve temennilere katılıyor ve bir an önce bunların yürürlüğe girip

ACİLDE

BALTALI İLAHLARIN (!)

RAMBOLARIN (!)

TOM MIKS (!) lerin

kökünün kazılmasını temenni ediyoruz. Bir sonraki yazımızda da inşaallah alınacak tedbirler ile kanaatlerimizi paylaşalım." demiş idik.



Hastanelerimizde hasta ve hasta yakınlarınca tüm sağlık personeline uygulanan şiddet bazen ağır fiziksel ve psikolojik travmaya uğramasına, hatta bazen de yaşamını kaybetmesine neden olmaktadır. Hastanelerdeki güvenlik görevlileri bu olaylarda genelde yetersiz kalmaktadır. Caydırıcı bir ceza sisteminin olmaması bu şahıslara büyük bir rahatlık sunmaktadır.

O halde bu kendini bilmez

alçakça saldıran, hunharca darp veya katleden ve ismini koyamadığım bu mahluklara karşı neler yapılabilir neler yapabiliriz?



İşte bizimde şiddetin önüne geçilmesi için tüm sağlık kuruluşlarında alınmasını zaruri olarak gördüğümüz kural ve kaideler.



1.Herşeyden önce karşımızdakini bir insan medeni yada gayri medeni, cahil yada okumuş, köylü yada şehirli hiç bir sınıf ve statü gözetmeksizin Aydın İlinde İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı uygulama yapılabilir. Diyeceksiniz ki nedir bu uygulama? Uygulama aynen şu.

Aydın'da hastanelerde herkesin görebileceği yerlere Türk Ceza Kanunu'nun sağlık görevlilerine ve sağlık kurumlarına karşı işlenen suçlar ve cezaları ile ilgili maddeler duvarlara asılmış. Aynı uygulama tüm sağlık 9merkezlerinde yapılabilir.



2. Doktor ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırının şiddetine göre uzun bir süre ve hatta süresiz olarak SGK sağlık hizmetlerinden yararlanmaları engellenebilir. Bu kişilerin kimlik bilgileri SGK merkezi sistemine girilerek, SGK kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanmaları yasaklanabilir.



3. Sadece özel sağlık hizmeti alabilmeleri sağlanabilir. Böylece bir gün önce doktor darbettikleri hastaneye bir gün sonra ellerini kollarını sallayarak gidebilmeleri engellenmiş olur.



4.Sağlık personeline hiç bir şekilde ayrım yapmadan tüm sağlık emekçilerini bu kapsama alanına alıyorum. Yapılan saldırıya karşı bir hafta 10 gün veya bir ay ,sağlık personeline çay servisi yapacak, girişte yer alan tekerlekli sandalyeleri düzenleyecek, bekleyen hasta yakınlarıyla sohbet edecek,

acile bir hasta mı geldi o sedyede kendi canı varmış gibi koştura koştura sedyenin yanında olacak, sedyeyi taşıyanlara yardımcı olmaya çalışacak. Tıpkı bir hostes veya müşteri temsilcisi gibi yardımcı olacak. Tüm bunları ve daha fazlasinı doktora ve tüm sağlık personeline de yapacak.



5. Hastaneyi ve tüm sağlık personelini, doktorunu, hemşiresini, temizlik işinde çalışan isçisini kısacası tüm sağlıkçı personeli özel güvenlik görevlileri ile değil tıpkı resmi polis gibi

KENDİNE ÖZEL POLİS TEŞKİLATI ile korusun.

Amerika Birleşik Devletleri’nde çoğu büyük hastanenin kendi özel polis teşkilatı vardır. Bu özel teşkilatlar, hastane içinde yerleşiktir ve sadece hastane güvenliğinden sorumludur. ABD’de hastane güvenliğinde çok başarılı olan hastaneler genellikle suç oranının yüksek olduğu bölgelerdeki hastanelerdir. Bunların en bilinen örneği ABD’de suç oranının en yüksek olduğu kentlerden birisi olan Baltimore kentinde bulunan Johns Hopkins Hastanesi’dir. Bu hastane, şehrin en çok suç işlenen bölgelerinden birinin ortasında kuruludur, hastaneye giriş çıkışlarda metal taraması yapılmakta, kimlik kartı sorgulaması uygulanmakta, hastaneye ait özel bir polis birliği bulunmaktadır. Bütün bu önlemler sayesinde hastane suç oranının çok yüksek olduğu bir bölgede hizmet veriyor olmasına rağmen, çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamakta, ve bu sağlık hizmetlerinin güvenlik sıkıntıları nedeniyle aksaması hiçbir şekilde mümkün olmamaktadır. Türkiye’de de sağlık kurumlarında acilen CAYDIRICILIĞI YÜKSEK ÖNLEMLER alınmalıdır. Alınmadığı taktirde daha çok yaralanmalar kaş, göz, burun dağılmaları, bıçaklamalar ve hiç olmaması ve olmasını istemediğimiz cinayetlerin sonu gelmeyecektir. Bu konuda öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı ve yetkilileri hasta hakları kadar SAĞLIK PERSONELİNİN çalışma, huzur, sükûn ve can güvenliğini sağlayacak kuralları acilen yürürlüğe koymalıdır. Zor bir konu değil. Hastalara sağlanan adeta sınırsız sayılabilecek haklar kadar hiçbir organik bağı bulunmayan sadece ve sadece hastasını bir an önce iyileştirmek isteyen doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinede gereken KORUYUCU ve KOLLAYICI KANUN MADDELERİ bir an önce yürürlüğe girmelidir. Yoksa bir önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi bu sıkıntıları önlemez yada önleyemez iseniz yakın bir zamanda ACİL de ZIRHLI DOKTOR, KASKLI HEMŞİRE ve diğer sağlık personellerini görürseniz veya elinde balta veya döner bıçağı ile bir doktorun veyahut bir hemşirenin arkasında sağlık personelini yakalamaya çalışan MANYAK, BALTALI İLAHLARI (!) daha çok görürseniz hiç şaşırmayın.



Selam ve dua ile..