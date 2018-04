Bülent Ertekin

Yıl 1979

İstanbul Onkoloji hastanesi.

Yani kanser tedavisi gören hastane ve hastalar.

Koğuşlar askeri usul.

Yani 4 ü bir tarafta 4 üde onun karşısında.

8 tane yan yana sıralanmış yataklar

Kimisi göğüs kanseri...

Kimisi kemik kanseri...

Kimisi gırtlak kanseri...

Kimisi mesane kanseri...

Kimisi ......

O oda da aklınıza gelebilecek her türlü kanser hastası var. Diğer taraftan her gün dua ve kemoterapiye gelen yedisinden yetmişine, erkek kadın, yaşlı ve gençler.

Yâda, kucağında bebesi ile gelip kefeni ile gene kucağında evladını taşıyan bir baba.

Yada saat 4 ten sonra " DOKTOOOOOOR!!!

DOKTOOOOOOR!!! NE OLUR ÖLDÜR BENİ

ÖLDÜRÜN BENİİİ " diyen Gebzeli 110 kilo gelip 45 kiloya düşen, ağrılarından ÖLÜM NE GÜZEL sin diye bağıran AHMET (Allah Rahmet eylesin)

Biricik annesi gözünün önünde eriyen evladına birşey yapamamanın verdiği ızdırap ile sabah akşam bir kenarda ağlayan Ayşe anne.

Siz hiç KANSERLİ bir hasta ile beraber aynı koğuşta, aynı odada bulundunuz mu?

Yâda tedavisi bitip " artık iyileştim Bülent kardeş artık iyileştim. Rabbime sonsuz şükürler olsun. " deyip büyük bir mutluluk, heyecan ve huzur ile evine giden 15 yaşındaki Hasan'ın bir hafta sonra tekrar eden hastalığı ile bağıra bağıra hastaneye büyük bir acı ve ızdırap ile sedyede hastaneye girdiğini gördünüz mü?

Ben,

gördüm,

Duydum,

Yukarıda yazdığım tüm olayları birebir yaşayan birisiyim.

Ağrıdan " beni öldür diyen" pehlivanları duydum.

KANSER.

Zor bir hastalık. Rabbim nerede bir kanser hastası ve yakını var ise ŞİFA versin, SABIRLAR ihsan eylesin.

Zor.

Hemde çok zoooooooor.

Biliyorsunuz ki o her gün eriyor.

Yemiyor...

İçmiyor...

Su veriyorsunuz " su kokuyor evlat" diyor.

Ona hersey kokuyor...

Oda kokuyor...

Su kokuyor...

Yediği yemek kokuyor...

Siz kokuyorsunuz...

Her şey ama herşey kokuyor...

Zaman daraldıkça bir müddet sonra bünye, yediklerini de kabul etmiyor.

Bir bebek gibi besliyor, besliyor, besliyorsunuz.

Sonra...

Bir ezan vakti...

Allahu Ekber Allahu Ekber

" Evlât beni doğrult ezan okunuyor."

Beraber ezan okuyorsunuz.

Sonra...



İnna lillah ve inna ileyhi raciun...

Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz.



Şimdi sizi kucağında taşıyan

KOCA YÜREKLİ ADAM

BABAN...

BABANIZ..

BABAM...

sizin kollarınız da.

.....



Bugün 7 NİSAN 2018

KANSER HAFTASI

Mümkün ise ve gidebiliyorsanız

KANSERLİ BİR HASTAYI

Yâda

ONKOLOJİ MERKEZİNİ

ONKOLOJİ HASTANESİNİ ZİYARET EDİN.



SELÂM VE DUA İLE..