Bülent Ertekin

KÜFFAR ORDUSU,

HAÇLI ZİHNİYETİ,

MAKARİOS RUHLU,

TEKSAS, TOMMİKS GÖRÜNTÜLÜ

elleride, ruhlarıda tepeden tırnağa kanlı katil grubu yâda ÇAPULCU TAİFESİ bir türlü akıllanmayacak/lar.

Ne yapsan, ne etsen olmuyor, olmuyor.

Sabrımızı test etmeyin!!!

Akıllı olun!!!

Öyle bir OSMANLI TOKATI ATARIZ ki; içmeden sarhoş yâda rüzgara tutulmuş taka misali sallana sallana dolaşırsınız.

Dedik ya, ne yapsan akıllanmazlar ola ki B.M.T.Ö ve onu Genel Kurmayının gazına gelir sınırı/sınırlarını aşarlar ise tıpkı geçmişte olduğu gibi etimizle, tırnağımızla, elimize geçirdiklerimiz ile

DENİZE DÖKERİZ.

Gerçi ne yapsan boş. Gene akıllanmaz, gene akıllanmazlar. Bir türlü AKILLANMAK NE DEMEK ANLAMIYOR BU KEFERELER!!!

Yoksa;

BİR GECE ANSIZIN MI YAPMAK GEREK?



Konu ; bizim PALİKARYALAR!!!

Yahu birader buda nereden çıktı?

Kim bu PALİKARYALAR? diyebilirsiniz.

Bunlar mı kim? Bunlar bildiğiniz

SİRTAKİCİ KARDEŞLERİMİZ!!!

Yani,

KOMŞİ!!!

Yani,

DOBRA!!!

Yani,

YUNANİSTAN!!!

Gene özel günleri (!) gelmiş olacak ki, KAŞINTILARI TUTMUŞ. Bizimkiler de,

ŞİMDİLİK GÖRMEZDEN GELİYOR, gibiler SANKİ.

BEKLEYİN SIRA ELBET SİZE DE GELECEK!!!

Gelelim bizim sirtakicilerin uzun zamandır yaptıklarına ve EN SON EMBESİL ce ÇIKIŞLARINA.

Şöyle geçmişte ve bugünler de bu ZİRZOPLARIN laf-u güzahlarına şööööyle kısaca bir bakalım.

.......

MUĞLA’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Akyarlar Köyü açıklarında ahtapot avlayan 1’i çocuk 5 kişilik balıkçı ailesi, Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik ekiplerinin tacizine uğradı.

...........



Kardak kayalıklarındaki gerilim hat safhaya çıktı... Yunan askerleri telsiz anonslarıyla taciz etti. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan botu geri çevrilirken, iki ülke sahil güvenliği arasında hareketli dakikalar yaşandı. Yaklaşık 3 saat süren ve kameralarca kaydedilen anlar, telsiz konuşmalarına da yansıdı.

........



Türk savaş uçaklarından birisine, Yunanistan'a ait F-16'larla 1 dakika 25 saniye süreyle "kilit atılarak" tacizde bulunuldu. Bunun üzerine Türk pilotları da gerekli reaksiyonu gösterdi.

.........



Ege Denizi'nde seyreden Türk bayraklı yük gemisine, Yunan sahil güvenliği tarafından ateş açıldı.

Güncelleme: 04.07.2017

.........



Yunanistan’ın başkenti Atina’da 25 Mart Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine Türk-Yunan ilişkilerinde yükselen tansiyon damga vurdu.Törende konuşan Yunanlı yetkililerden, olası bir saldırıda Yunanistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya kararlı olduğunu belirtti.

..........



Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos: “Yunan halkını, silahlı kuvvetlerimizin ulusal egemenliğimize ve ülkemizin toprak bütünlüğüne yönelik her türlü meydan okumalara karşı gelmeye hazır olduğunu temin etmek isterim. Bizler barışçıl insanlarız, barış için her şeyi yapıyoruz, ancak egemenliğimize meydan okumaya teşebbüs eden herkes, 1821’de Yunan savaşçılarımızın güçlü Osmanlı İmparatorluğu’nu yendiği gibi bozguna uğrayacak ” ifadelerini kullandı.

.......

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Yunan basınında sık sık dile getirilen Türkiye'nin "Ege'de sıcak temas yaratmak istediği" yolundaki senaryoları "saçma" bulduğunu söyledi.



Aleksis Çipras, "Türkler her konuda bağırıp çağırabilir ama Ege'de böyle bir eyleme girişecek kadar aptal olmadıklarını biliyorum" dedi ve ekledi:



"Çünkü EGE'DE BÖYLE BİR SICAK TEMAS YARATACAK OLAN KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKMIŞ OLUR."

23 Mart 2018

.......



Devlet adamlığı hiç bir adamlığa benzemez.

Zira, KONUŞTUĞUNUZ yâda konuştuklarınız SİZİ DEĞİL DEVLETİNİZİ BAĞLAR.

Artık o saatten sonra SİZ yoksunuz sadece ve sadece DEVLET/DEVLETİNİZ var.

Bu nedenledir ki; DEVLET ADAMLIĞI bambaşkadır. Ağzınızdan çıkan her cümleyi değil, kelimeleri dahi seçerek bin düşünüp bir kerede söylemeniz gerekir. Zira, yaydan çıkan ok misali ağzınızdan çıkan sözü ne durdurabilir nede geriye döndürebilirsiniz.

Onun içindir ki, Sayın ÇİPRAS konuşmalarınızı, özellikle de bizimle olan tarihinizi tekrar tekrar bir gözden geçirin. Yaşayan harp malülü ihtiyar ve ihtiyareleriniz var ise özellikle İZMİR KORDON'DA nasıl DENİZE DÖKÜLDÜKLERİNİ bir ANLATSINLAR.

Sonrada gel "Çünkü Ege'de böyle bir sıcak temas yaratacak olan kendi ayağına kurşun sıkmış olur." lafını bir kez daha beraber birlikte gözden geçirelim.

Efendi;

BU DEVLET,

BU MİLLET,

SÖZ KONUSU

VATAN,

BAYRAK,

TOPRAK oldumu senin dediğin gibi



DÜŞMANININ TOPUĞUNA DEĞİL, KAFASINA SIKAR.



Onun için

SİZ SİZ OLUN

AKILLI OLUN!!!

Oturun oturduğunuz yerde.

Bol bol sirtaki,

Bol bol siesta yapın.



Selam ve dua ile..