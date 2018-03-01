ŞİZOFREN SEVERSE

Tolga Ziyagil / Editör

Bir kız düşünün. Duru bir su gibi sakin, eşsiz bir manzara kadar güzel, ancak birini sevince bir o kadar da gözü kanlı, kötülük saçan, kıskançlığın en uç noktasını yaşayan ve sonuçlarını yaşatan. Her şeye rağmen onu canı pahasına koruyan babası, babasının en yakın doktor arkadaşı ve bir kadın öğretmen. Küçüklüğünden beri yaptığı tüm kötülüklerin gizli kalması için ellerinden gelen maddi manevi desteği esirgemiyorlar. Yeter ki kızları başka birini daha sevmesin, aşık olmasın. Ancak gönül bu. Gözlerinin görüp, yüreğinin sevdiğine kim engel olabilir ki? Hangi güç, hangi para buna dur diyebilir?

Küçüklüğünden beri bazı olayları anımsayamayan kız, hiç korkmadan yaptıklarını da babasına açık şekilde anlatıyor. Babası ise inanıp inanmamakta kararsız kalıyor, çünkü kızı bazen kendisinin gördüğü ama kimsenin göremediği insanlarla konuşuyordu. Ve bir gün lisede 3 kişi camdan atlar. Sonuncusu ise bu kızdır. Ancak durum oldukça kuşku uyandırıcıdır. Tüm öğrenciler andımızı okumak için bahçedeyken gerçekleşen olaya kimin neden olduğu bir türlü bulunamaz. İşin içine polisler girer ve olaylar daha da karmaşık bir durum alır. Bunu kimin yaptığını bulmak için araştırmaya başlarlar. Okurken kime güveneceğinizi bilemiyorsunuz. Kim iyi, kim kötü bir noktadan sonra yok artık dedirtiyor ve sonuna kadar şaşırtıcı gerçeklerle de yüzleşiyorsunuz.

Küçük yaşta ilk aşkını kaybetmiş bir erkek, bilimyurdunda arkadaşlarıyla takılırken, birden onu görür. O anda tutulur. Kısa bir süre sonra ise tanışırlar ve büyük bir aşk başlar aralarında. Ama gerçekten ölümüne mi seviyorlardı birbirini? Sevidiği erkeğin yanında bir başka kızı görmeye dahi dayanamayan, hatta erkek arkadaşlarından bile ayıran şizofren bir sevgiliniz varsa ve siz bunu henüz bilmiyorsanız, yeryüzü size toz pembe gözükebilir. Arkadaşlarının dikkatinden kaçmayan bu durum karşısında, erkek halen gözü kör olmuşçasına aşıktır kıza. Kız ise halen gözü karardığında etrafına ölüm saçmaktadır.

Olaylar birbirini kovalarken, iki genç evlilik yolunda ilk adımını atarlar ve kısa süre sonra da evlenirler. Kızı koruyan herkes, evlilik öncesi kızın durumunu erkeğe söylerler, ancak erkek her şeye rağmen kabul eder ve evlenirler. Ama o ilk gece tüm gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar. Kör olan gözler açılır, kuşku çok derinlere ekilmiş bir tohum da olsa, dipten yukarıya doğru filizlenmeye başlar. Ama o gözler yok muydu? O suçsuz ve çocuksu bakışlar... İşte bu, her şeyi tepe taklak ediyordu. Tüm kötülüklerin üstünü görünmez bir pelerin gibi örtüyor, ancak kuşku hep içten içe sürüyordu. Üstelik kız, hamile olduğunu da söylemeye başlamıştı. Belirtiler ise tam tersini gösteriyordu.

Ve bir gün, öyle gerçekler ortaya çıkıyor ki, insanın aklını başından alan korkunç gerçekler daha da korkunç bir duruma bürünüyor. Ve kız öyle bir kötülük yapıyor ki erkeğe, siz olsanız o noktaya kadar dahi dayanamazdınız. Her yer kana bulanıyor. Evin altında yatan gerçekle yüzleşince, bu kez erkek, yüreğini koparıp atmak zorunda kalıyor ve hiç istemediği bir şey yapıyor. Tüm bunlara rağmen herkes erkeği suçluyor ve onu içeri attırıyor. Ancak erkeğimiz, bir süre sonra onun yeni yaşama nedeni olacak bir bilgiye ulaşıyor ve bununla birlikte kötü bir bilgiye de.

Yukarıda sözü geçen olaylar, çok sürükleyici bir korku gerilim türünde yazılmış olan "Şizofren Severse" adlı betiğe ait. Yazarı Muammer Maden, okuyucuyu nasıl etkileyeceğini çok iyi biliyor. Okurken korkup gerileceğiniz ancak bitirmeden bırakamayacağınız bu romanı sizlere mutlaka öneriyorum. Yazarın kalemi gerçekten sağlam. Yerli yazarlarımızdan böylesine güçlü bir kalem, kesinlikle yazmaya sürek etmeli ve bizleri kendisinden yoksun bırakmamalı. Altın post yayıncılıktan çıkan romanı, betikevlerinde, satış yerliklerinde kolaylıkla bulabilirsiniz. Eğer ilinizde betik fuar açılacaksa, mutlaka bu yayınevine de bir bakmanızı öneririm ;)