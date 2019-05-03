Soba Zehirlenmelerinin Nedenleri

Kış ayları geldiğinde, müstakil evlerde barınan çoğu ev sahibi evlerinde ısınma amacı ile soba kullanır. Soba kullanırken bilinmesi gereken belli başlı kurallar vardır. Günlük hayatta çok basitmiş gibi görünen soba yakmak, eğer dikkat edilmezse facialara sebep olabilir.

Soba Zehirlenmeleri Neden Olur?

Ülkemizde soba zehirlenmelerinin en büyük nedenleri yanlış kullanım, bilgisizlik ve ihmaldir. Soba yakılırken kova özensiz ve olması gerektiği gibi doldurulmadığında duman sobanın içinde kalır ve çıkacak bir yer bulamayarak zehrini evin içine verir. Soba yandıktan sonra akşam yatarken baca borusunun bağlantısının mutlaka açık bırakılması gerekmektedir. Kapatıldığı takdirde yine duman çıkacak bir yer bulamaz ve ya patlar ya da zehri evin içine verir. Rüzgarlı ve fırtınalı günlerde soba yakmak çok tehlikelidir. Böyle zamanlar için ev sahipleri bacanın en üst bittiği noktaya bir üçgen mekanizma takarak dumanın çıkış yolunu açık tutması gerekmektedir. Bu aplik takıldığında esen rüzgar veya yağmur bacaya giremez ve dumanın yolu kapanmaz. Aksi durumlarda duman yine içerde kalır bir zaman sonra evin içerisine verir. Soba yakan ev sahiplerinin belirli aralıklarla soba borularını çıkarmaları ve içlerinde biriken siyah tortuyu temizlemeleri gerekmektedir. Bu işlem tekrarlanmadığında yine soba dolacağı için zehirlenmelere sebep olur. Bu gibi önlemler alınmadığı durumlarda maalesef soba patlamaları ve zehirlenmeleri meydana gelmektedir.

Sobadan Gelen Karbon Monoksit Nedir?

Karbon monoksit, yanıcı özellikteki bütün maddelerde yanma sonucu ortaya çıkan renksiz ve zehirli bir gazdır. Havalandırmasız ve kapalı alanlarda yakılan ateş sonucu meydana gelen bu gaz insan hayatı için çok tehlikeli olup, vücutla teması anlaşılamamaktadır.

Karbon monoksit solunduğu anda akciğer yolu ile kana karışır ve kan hücrelerinin yapısını bozarak hücrelerin hava taşınmasına engel olur. Bu durumda hücreler havasız kalarak bir zaman sonra işlevini yitirir ve hücrelerin ölümü gerçekleşir.

Bu durumdan en çok etkilenen organ beyindir. Daha sonrasında kalp ve diğer organlar etkilenmeye başlar.

Soba Zehirlenmesi Nasıl Anlaşılır?

Bu gaz ilk önce beyine etki ettiğinden, hissedilebilecek ilk etki baş ağrısı ve baş dönmesidir.

Devamında vücutta hissedilen ağırlık ve uyuşukluk durumları ile kendini belli eder.

Nefes darlığı ve kalp çarpıntısı ile belirtiler ilerler ve kişi acil o ortamdan çıkmazsa maalesef zamanla hücre ölümü gerçekleşip bir süre sonra kişi kendisi de zehirlenecektir.