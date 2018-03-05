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Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda her zaman öncü olan Çankaya Belediyesi, operasyonlarda müzikli terapi sistemine geçti

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Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda her zaman öncü olan Çankaya Belediyesi, operasyonlarda müzikli terapi sistemine geçti
Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yine bir ilke imza attı. Çayyolu Sokak Hayvanları Geçici Bakım İstasyonu’nda sokak hayvanları, doğa seslerine yakın müzik ile operasyon geçiriyor.

Kısırlaştırma operasyonu öncesi ve sonrası hayvanın stresini en aza indirmek adına tercih edilen yöntem koğuşlarda da uygulanıyor.

Uzman veterinerler yapılan çalışmaya ilişkin şu bilgileri aktardı: “Biz ne kadar dikkat edersek edelim barınağın hayvanlar üzerinde bir stres etkeni olduğu gerçeği yok edilemez. Bu stres ortamını en aza indirmek için müzik yayını yapıyoruz. Çocuklar üzerine yapılan bir araştırmanın devamı olarak geliştirilen çalışmalarda, ameliyat öncesi ve sonrası doğa seslerine yakın müziklerin beyindeki stres ve ağrı merkezindeki durumu uzaklaştırarak müziğe lokalize olmalarını sağlamış ve hayvanların ağrısını azalttığı ortaya çıkmıştır. Ameliyat öncesi ve sonrası yaptığımız müzik yayınımız koğuşlarda da devam ediyor. Böylece süreçte hızlı ilerleyerek iyileşme daha sorunsuz gerçekleşiyor.

DOĞA SESLERİ STRESİ AZALTIYOR

Hayvanlara ameliyat sırasında müzik terapisi uygulamasının ilk kez yapıldığına dikkat çeken yetkililer, müzik seçimine de özel önem verdiklerini söyledi. Doğa seslerine yakın müzik tercih ettiklerini belirten yetkililer, böylece hayvanın daha çabuk seleksiyona girdiğini belirtti. Öncelikli olarak Çayyolu Sokak Hayvanları Geçici Bakım İstasyonu’nda gerçekleştirilen uygulama daha sonra Mühye’de bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de uygulanacak. 

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