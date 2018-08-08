ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN “SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR MERKEZİ”NİN MİNİK ÜYELERİ, SİNCAN EVCİL HAYVANLAR PARKI’NDA HAYVANLARI YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren “Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'nin minik üyeleri, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nda keyifli bir gün geçirdi.

Maddi imkansızlıklardan dolayı küçük yaşta sokaklarda çalışmak zorunda kalan çocuklara sahip çıkarak, sosyal faaliyetlerde bulunmalarını sağlayan ve eğitimlerini destekleyen Büyükşehir Belediyesi, merkeze gelen çocukları hayatlarında hiç görmedikleri hayvanlarla buluşturdu.

SOSYAL HAYATA ENTEGRE

Sokakta çalışan çocukları toplumdan soyutlamadan, sosyal hayata entegre etmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’na gezi düzenledi.

Yaz dönemi boyunca düzenlenen etkinlik programlarıyla keyifli vakit geçiren “Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi” üyelerinden yaklaşık yüz çocuk, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'ndaki minik dostlarını ziyaret etti.

ÇOCUKLARIN HAYVAN SEVGİSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak varlığını sürdüren, kapsamı ve çeşitliliği bakımından Türkiye'nin en büyük evcil hayvanlar parkı olan"Sincan Evcil Hayvanlar Parkı", minik ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Tavus kuşundan lamaya, tavşandan keçiye, midilliden flamingolara kadar birçok farklı türde yaklaşık 600 evcil hayvanın bulunduğu parkı büyük bir ilgi ve neşeyle gezen çocuklar, hayvan dostlarını yakından görme ve tanıma imkanı buldu.

İlk kez hayvanat bahçesine geldiğini söyleyen Iraklı 10 yaşındaki Zehra Mısrı, "Daha önce bu kadar hayvanı bir arada görmemiştim. Burayı çok sevdim, tekrar gelmek isterim"derken, 8 yaşındaki Zeynel Sultani, “Buraya geldiğim için çok mutluyum, parktaki bazı hayvanları daha önce hiç görmemiştim. En çok tavşanları sevdim" dedi.