  • BIST 96.488
  • Altın 206,435
  • Dolar 5,2956
  • Euro 6,1398
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C

“Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'nin minik üyeleri, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nda keyifli bir gün geçirdi

»
“Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'nin minik üyeleri, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nda keyifli bir gün geçirdi
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN “SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR MERKEZİ”NİN MİNİK ÜYELERİ, SİNCAN EVCİL HAYVANLAR PARKI’NDA HAYVANLARI YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren “Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'nin minik üyeleri, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nda keyifli bir gün geçirdi.

Maddi imkansızlıklardan dolayı küçük yaşta sokaklarda çalışmak zorunda kalan çocuklara sahip çıkarak, sosyal faaliyetlerde bulunmalarını sağlayan ve eğitimlerini destekleyen Büyükşehir Belediyesi, merkeze gelen çocukları hayatlarında hiç görmedikleri hayvanlarla buluşturdu.

 

SOSYAL HAYATA ENTEGRE

Sokakta çalışan çocukları toplumdan soyutlamadan, sosyal hayata entegre etmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’na gezi düzenledi.

Yaz dönemi boyunca düzenlenen etkinlik programlarıyla keyifli vakit geçiren “Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi” üyelerinden yaklaşık yüz çocuk, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'ndaki minik dostlarını ziyaret etti.

 

ÇOCUKLARIN HAYVAN SEVGİSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak varlığını sürdüren, kapsamı ve çeşitliliği bakımından Türkiye'nin en büyük evcil hayvanlar parkı olan"Sincan Evcil Hayvanlar Parkı", minik ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı.  

Tavus kuşundan lamaya, tavşandan keçiye, midilliden flamingolara kadar birçok farklı türde yaklaşık 600 evcil hayvanın bulunduğu parkı büyük bir ilgi ve neşeyle gezen çocuklar, hayvan dostlarını yakından görme ve tanıma imkanı buldu.

İlk kez hayvanat bahçesine geldiğini söyleyen Iraklı 10 yaşındaki Zehra Mısrı, "Daha önce bu kadar hayvanı bir arada görmemiştim. Burayı çok sevdim, tekrar gelmek isterim"derken, 8 yaşındaki Zeynel Sultani, “Buraya geldiğim için çok mutluyum, parktaki bazı hayvanları daha önce hiç görmemiştim. En çok tavşanları sevdim" dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını okul bahçelerine taşıyor02 Ağustos 2018 Perşembe 10:53
  • Mustafa Tuna, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası üyelerini makamında ağırladı01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:34
  • Gölbaşı'nda su kesintisi31 Temmuz 2018 Salı 13:22
  • Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi teknolojinin tüm imkanlarını üyelerine sunmaya devam ediyor31 Temmuz 2018 Salı 11:41
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MÜLTECİ AİLELERE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SOSYAL YARDIMLAR VE EĞİTSEL FAALİYETLERLE SÜRDÜRÜYOR30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:26
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e gelen yaklaşık 300 öğrenciyi misafir ediyor26 Temmuz 2018 Perşembe 10:13
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN AKÇAY TATİL KAMPI’NDA BİR HAFTA SÜREYLE TATİL YAPACAK ENGELLİ VATANDAŞLAR AİLELERİYLE BİRLİKTE YOLA ÇIKTI26 Temmuz 2018 Perşembe 09:57
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, “Muhtarlar Buluşması” programını tamamladı25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:46
  • ASKİ Spor Kulübü Güreşçileri, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası'nda ülkemizin gururu oldular25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:44
  • Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nden uygun fiyata satılık daire24 Temmuz 2018 Salı 09:57
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim