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Solistler Geçidi Konseri, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde vatandaşlara keyifli anlar yaşattı

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Solistler Geçidi Konseri, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Keçiören Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği Solistler Geçidi Konseri, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Her yöreden türkülerin seslendirildiği konser kültürel şöleni Keçiören’e taşıdı. 

 “SANATA DEĞER VEREN MUSTAFA AK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS” 

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde her ay düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu Konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşların ücretsiz olarak konuk olduğu Solistler Geçidi Konseri’nde birçok yöreye ait türkü seslendirilirken, Keçiörenliler de müzik şölenine ortak oldu. Hüzünlü türkülerin ardından seslendirilen eğlenceli türkülerle salonda keyifli anlar yaşandı. Hasan Öztürk, Pelin Çetin ve Ertan Atay’ın seslendirdiği türkülere alkışlarla eşlik eden vatandaşların mutlulukları gözlerine yansıdı. Sanata ve sanatçıya verdiği destekle Keçiören’i sosyal ve kültürel etkinliklerin başkenti yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak vatandaşlardan büyük övgü aldı. Türk Halk Müziği Korosu solistlerinden Pelin Çetin, “Keçiören’de her zaman konser verme fırsatı buluyorum. Sanata ve sanatçıya değer veren bir belediye başkanımızın olması bizler için büyük bir şans. Mustafa Ak gibi belediye başkanları artarsa eğer sanat her yerde hayat bulur. Bize bu imkânı sunan Başkanımız Mustafa Ak’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TÜRKÜLER GÖNÜLLERDE YAŞATILDI

Her ay düzenlenen Konser etkinliğinin müdavimlerinden Leyla Demir, “Süper bir organizasyon oldu. Özellikle bu konsere zaman ayırmak için programlarımı ona göre ayarlıyorum. Türkülerimizi yaşatan Keçiören Belediyesine ve başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, Yaşar Yılmaz isimli müziksever de Solistler Geçidi Konserine olan hayranlığını, “Sosyal medyadan özellikle Keçiören Belediyesi’nin sayfasını takip ediyorum. Konserin tarihini ve saatini bugün öğrendim. Emekli olduğum için belediyemizin düzenlediği etkinlikler bizler için oldukça faydalı oluyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.​

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