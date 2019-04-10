SON DAKİKA : Denizli'de İşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

Denizli'de mermer fabrikası emekçilerini taşıyan minibüsün yıkılması neticeyi 7 şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sarayköy ilçesi Tosunlar semti mevkiinde alana geldi. Cevdet Ç.'nin kullandığı 48 AAU 494 plakalı servis minibüsü fazla yağış sebebiyle kayganlaşan yolda hakimiyetten çıkarak yol kenarındaki tarlaya yıkıldı. Kaza sonrası etraftakilerin haber vermesi ile hadise yerine çok rakamda polis, 112 Acil servis ve itfaiye takımları servis edildi.

Hadise yerine gelen takımlar yaralanan sürücü ile beraber vasıta içerisinde bulunan toplam 7 yaralıyı vasıta içerisinden çıkararak ambulanslar ile muhtelif sağlık kurumulara kaldırdı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldığı bildirildi.