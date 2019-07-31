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Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK bölücü terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Son Dakika Haberler 31.07.2019, 09:16 31.07.2019, 09:30
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK bölücü terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu" denildi.

ANKARA, ()

#pençe harekatı #Milli Savunma Bakanlığı #pkk hedefleri #ırak #Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
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