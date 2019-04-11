Son Dakika : Hasdal yolu üzeri Servis Aracı Devrildi

İstanbul Hasdal yolu üzerinde hakimiyetten çıkarak bariyerlere çarpan bir servis taşıtı, sol şeride fırlayarak karşıdan gelen vasıtaya çarptı.

Çarpmanın tesiriyle servis taşıtı yan uyurken, öteki taşıtın içerisindeki bir yolcu taşıtın içerisinde sıkıştı. Hadise yerine gelen itfaiye takımları sıkışan yolcuyu kurtarırken kaza neticeyi yaralanan 2 birey ambulansla sağlık kurumuna kaldırıldı.

Hadise, saat 16.30 sularında Eyüp'te Hasdal-Kemerburgaz mevkiinde alana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na yolcu vazgeçen bir servis taşıtı, seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticeyi bariyerlere çarptı. Çarpmanın tesiriyle sol şeride doğru fırlayan 34 LDP 421 plakalı servis taşıtı, karşıdan gelen 34 PN 4876 plakalı vasıtaya çarparak yan yattı.

Kazaya karışan servis vasıtasının sürücüsü Salih Sait Budaras ve çarptığı vasıtanın sürücüsü Hakan Özdemir kazayı minik sıyrıklarla atlattı. Servis vasıtasının çarptığı vasıtanın arka koltuğunda oturan 2 birey ise yarlandı. Yaralılardan bir tanesinin vasıtanın içerisinde sıkıştığı anlaşıldı. Bunun üzerine hadise yerine gelen itfaiye takımları, vasıtanın arka tarafında sıkışan yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulansla sağlık kurumuna kaldırıldı.

Servis vasıtasının sürücüsü Salih Sait Budaras, "Sağdan bariyere çarpınca haliyle araba sola kaçtı. Soldaki araba da bana vurunca araba yıkıldı. Bereket yolcu yoktu. Servis vasıtasıydı" biçiminde vakanın hakikatleşme anını anlattı. Kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü, gözyaşlarını yakalayamadı.

Kaza neticeyi yol üzerindeki trafiğe kapanan bir şerit, kazaya karışan taşıtların çekilmesinin ardından açıldı. Vasıta sürücülerinin ifadeleri alınırken, bölgede yoğun trafik oluştu.

(Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz /İHA)