SON DAKİKA : Hatay'da Feci Patpat Kazası

Hatay'da Feci Patpat Kazası

Hatay'da patpatla otomobilin karıştığı kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Altınözü-Antakya Çevreyolu'nda alana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınözü ilçesinde farları olmayan patpatı fark edemeyen araba, içerisinde 8 şahsın bulunduğu patpata çarptı. Kazada patpat içerisinde bulunan ve tamamının Suriyeli olduğu 4'ü çocuk, 2'si bayan toplamda 8 bireyden 4'ü ağır yaralandı. Yaralılar sağlık araçlarıyla Altınözü Devlet Sağlık Kurumu ve Hatay Bölge Sağlık Kurumu'ne kaldırıldı. Kazaya karışan 31 HB 394 plakalı arabanın sürücüsünün ise hadise yerinden kaçtığı iddia edildi.

Sağlık Kurumunda rehabilitasyonları süren ağır yaralıların vaziyetlerinin kritik olduğu bilindi. Kaza sonrası polis ve jandarma takımları çevreyolunda başka kazalar yaşanmaması için tedbir alırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Bayrak /İHA)