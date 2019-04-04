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Son Dakika Kaza Haberi: Denizli'de Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü, 22 Yaralı

Son Dakika Kaza Haberi: Denizli'de Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü, 22 Yaralı

Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyreden 42 AH 856 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Çardak ilçesi Dervent mevkisinde şarampole devrildi.

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Son Dakika Kaza Haberi: Denizli'de Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Ölü, 22 Yaralı

DENİZLİ (AA) - Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyreden 42 AH 856 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Çardak ilçesi Dervent mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre devrilen otobüsün altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Otobüsün Adana'dan çıkış yaptığı ve Kuşadası'na gittiği öğrenildi.

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