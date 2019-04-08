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Son Dakika: Mansur Yavaş Saat 11.00'de Mazbatasını Alıyor

Son Dakika: Mansur Yavaş Saat 11.00'de Mazbatasını Alıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bügün Ankara Adliyesinde saat:11.00 da Mazbatasını alacağı öğrenildi.

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Son Dakika: Mansur Yavaş Saat 11.00'de Mazbatasını Alıyor

Ankara Ysk başkanlığına yapılan itirazların kabul görmemesi nedeniyle Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması kesinleşmişti.

Sonuçların kesinleşmesi nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bügün Ankara Adliyesinde saat:11.00 da Mazbatasını alacağı öğrenildi.

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