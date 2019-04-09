Son Dakika: SGK’dan Para İadesi, Paranızı Alın!

SGK’dan Para İadesi, Paranızı Alın!

Çalışan işçi veya memurlar ya da emeklilik bekleyen vatandaşlar isterlerse fazladan ödenen primlerini geri alabilirler. Bununla birlikte vefat eden bir sigortalı kişinin yakınları da ödenen primleri geri alabilirler, ancak bu durumda ölüm maaşının bağlanmamış olması gerekir. İşte ödenen primlerinizi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geri almanın yolları…

Bildiğiniz üzere sosyal güvenlik sistemimizin kurallarına göre emekli olmak isteyen vatandaşların, emekli olmaları için belirli miktarda ve gün sayısında prim ödemesi yapmaları gerekiyor. Söz konusu primler hem işçiler adına hem de işverenler adına ödeniyor ve çalışanların brüt maaşları üzerinden kesilerek sisteme aktarılıyor. Ancak kesilen bu primlerin fazla ödenmesi veya kullanılmaması durumlarında SGK’dan geri alınabilmesinin önü açık. Bu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bekletilen paralar geri alınabilir.

Primleri Geri Almanın 2 Farklı Yolu Var

SGK’da duran primleri yani paralarınızı almanın 2 farklı yöntemi var. Bunlardan birincisi, emekli olma yaşına gelmenize rağmen eğer emekli olmanız için yeterli prime ulaşamadıysanız daha önceden adınıza ödenen primleri geri alabilirsiniz. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan primleri almanın ikinci yönteminde de , çalışırken prime esas kazanç limitini aşan miktarda ödeme oluyorsa yani gereğinden fazla prim ödemesi gerçekleştirildiğinde söz konusu fazla paraları alabilirsiniz.

Emeklilik İmkanı Söz Konusu Olmadığında

Emekli olmak için belirlenen yaş şartını tamamladığı halde primleri yeterli olmayan sigortalılar, emekli maaşı almaya hak kazanamıyorlar ancak bu vatandaşlar adına gerçekleştirilen prim ödemeleri geri alınabiliyor. Bu noktada önemli olan emeklilik için belirlenen yaş şartını tamamlamış olmak.

Dolayısıyla 60 yaşında olan bir sigortalı çalışan, geçmişte 2000 gün prim ödemesi yapmış ve bu rakamı emeklilik için belirlenen gün sayısı 3600’e çıkarma imkanına sahip değilse, söz konusu ödenmiş olan 2000 günlük prim parasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen başvurarak alabiliyor. Bu sebeple vatandaşın ödemiş olduğu 2000 günlük primin boşa gitmemesi sağlanıyor.

Ödenecek primlerin miktarına dikkat edilmesi gerekiyor. SGK tarafından başvuruda bulunan vatandaşa yapılan geri ödemelerde, sağlık için ödenen primler değil de çalışan vatandaşın adına ödenen SGK primleri veriliyor. Söz konusu primlere faiz işletilmiyor fakat güncelleme katsayı ile çarpılarak iade alınan güne güncelleniyor.