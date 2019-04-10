Son Dakika YSK Kararı: "Khk’lı Başkanlara Mazbata Verilmemesine" Karar Verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmiş olan yeni seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmemesine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar verdi.

Bazı ilçelerde seçimde kazanan adayların Kanun Hükmünde Kararname ile işten ihraç edilmeleri sebebiyle Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunulması üzerine Yüksek Seçim Kurulu, itiraz edilen belediye başkanları hakkında il seçim kurullarına müracaat etti.

Müracaatın üzerine Yüksek Seçim Kurulundan alınan kararda, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen adaylara mazbata verilmemesi kararını aldı.

Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz

Yüksek Seçim Kurulunun mevzubahisi kararı, alakalı yasa ve Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan "Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz" maddesi gereği bu kararın verildiği not düşülmüştür.

(Muhammet Mücahit Dereli /İHA)