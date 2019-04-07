SONDAKİKA: YSK'dan Ankara seçimleri için flaş karar
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından 25 ilçede oyların yeniden sayımı için yaptığı itirazdan 13'ünü reddetti.
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AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın 25 ilçesinde büyükşehir belediye başkan adaylığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayımına ilişkin yapılan başvuru sonuçlandı.
YSK tarafından yapılan inceleme neticesinde 25 ilçeye yapılan itirazlardan 13'ünün reddedildiği öğrenildi.
12 ilçeye yapılan başvurunun da YSK tarafından görüşüldüğü belirtildi.
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