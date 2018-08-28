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Sopa, silah ve bıçaklı saldırılara karşı korunma

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Sopa, silah ve bıçaklı saldırılara karşı korunma
Mamak Belediyesi Sayokan topluluğu, gündelik hayatta orta yaş ve üzeri insanların sopa, silah ve bıçaklı saldırılara karşı kendilerini savunabilecekleri Basagar Alplik Eğitimi’ne devam ediyor.

108 saatlik eğitim sonunda tamamlanan Basagar Alplik dersleri, özellikle kadınların kapkaç gibi vakalarda kendilerini, karşı tarafa zarar vermeden koruyabilmesini amaçlıyor.

 

Savunmayı öğreniyorlar

Uzakdoğu sporlarından farklı olarak estetik için değil, insanların kendilerini savunması için geliştirilen Basagar Alplik Eğitimi’ne Mamak’ta her geçen gün ilginin artığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kursiyerlerimiz kültürümüzün değerleriyle yoğrulmuş bu eğitim ile hem spor yapıyor hem de gündelik hayatta olası bir saldırıya karşı kendilerini savunmayı öğreniyor” dedi.

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