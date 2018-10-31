SORUN SİSTEMDE DEĞİL; SİZDE…

Ergün Aydoğan

Çok övdükleri, anlata anlata bitiremedikleri ‘sistem’ tıkanmış! Yürümüyormuş!

Ayrılan bakanlıklar tekrar birleştirilecekmiş! Partisiz bakanlarda olmamış! Milletvekilleri bakanlara ulaşamıyor, bakanlar milletvekillerini dinlemiyormuş! Bakan yardımcısı eski milletvekillerinin yetkileri de yokmuş! Milletvekilleri bakanları Erdoğan’a şikayet ediyor, memnuniyetsizliklerini iletiyorlarmış!

Şimdi ‘kabine revizyonu’ yapılacağı iddiaları… Birleştirilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tekrar ayrılacağı. Ticaret ve Gümrük’ün ayrı yapılara dönüştürülebileceği... Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kültürün gölgede kaldığı... Hem bakanlıkların yapısında, hem bakanlıklarda revizyona gidileceği, bakanlık sayısının 16’dan tekrar yükseltilerek 19’a çıkarılabileceği haberleri basında ve siyasi kulislerde konuşuluyor.

Kaçıncı bakanlık sayısını artırma, azaltma. Kaçıncı bakanlıkları ayırma, birleştirme. Her gün yeni bir kurum ihdas etme, kaldırma… birleştirme… ayırma… kaçınıcı, kaçıncı.

Olmaz, yürümez. Sorun sizde… sorun kafanızda…

Hangi sistemi getirirseniz getirin olmaz. Çünkü siz sistemsiz, sadece kendinizin merkez olduğu; tek ama tek bir kişi yönetimi istiyorsunuz.

Siz, modern çağdaş, demokratik, katılımcı, çoğulcu; herkesin yönetime katıldığı, herkesin söz hakkının olduğu, yönetenlerin yönetimi paylaştığı, yönetilenlerin mutlu, huzurlu olduğu bir yönetim modelinin olduğu, mutlu insanların ülkesi değil…

Size oy veren yüzde elliyi merkeze alan, yüzde elliyi yok sayan. Yok saydığınız yüzde ellinin değerlerini sürekli aşağılayan, saldıran, hakaret eden bir dille; yüzde ellinizi konsolide etmek istiyorsunuz. Elinizdeki yüzde elliyle karşınızdaki yüzde elliyi kontrol altında tutmak…

Siz, halk beni seçsin, bende herkesi seçeyim. Her şeyi ben belirleyeyim. Sorgusuz, sualsiz yöneteyim. Kararlarım sorgulanmasın, harcamalarım denetlenmesin, kurumlar bana tabi olsun. Yargı, kararlarımı, uygulamalarımı hiçbir şeyi denetime tabi tutmasın. Denetlerse, istediğim gibi yönetemem; ben denetimsiz yönetim istiyorum.

Çünkü halka ben hesap veriyorum, seçime ben giriyorum...

Kafanız bu, anlayışınız bu.

Yıllarca eleştirdiniz ‘Tek parti, parti devleti’ dediniz. Şimdi tamda geldiğiniz nokta bu; ‘Tek parti, parti devleti’ oldunuz. Ama gene mutlu değilsiniz. Çünkü zaman zaman size tabi olmasını istediğiniz kurumlardan size göre aykırı sesler çıkıyor.

Üniversiteler tamam, ses çıkmıyor. Ses çıkaran da size karşı olmanın ‘haram-günah’ olduğu fetvasını vermek için ses çıkarıyor. Bir iki üniversite var onları da en kısa sürede halledersiniz! Size karşı ses çıkaran öğretim görevlilerinin başına gelenlere bakılırsa yakında ses çıkaranlar da ses çıkaramaz hale gelir.

Basın tamam, tek ses. Bir iki farklı ses var onlarda sizi etkilemiyor tam aksine meşruiyetinizi sağlıyor; bak demokrasi olmasa beni eleştirebilir aleyhime haber yapabilir mi diyorsunuz.

Sosyal medya zapturapt altında, aşırı gidenin vay haline…

Sorun sistemde değil, sorun sizde, kafanızda! Hangi sistemi getirirseniz getirin olmaz. Çünkü sizin istediğiniz yönetim anlayışı çok çok gerilerde kaldı.

Bir zamanlar başkanlık sistemine özenti diyordunuz şimdi başkanlık vazgeçilmeziniz. Bir zamanlar belediye başkanı iken güçlü belediye yönetimini, yerinden yönetim, kaynaklarını kullanan belediyeciliği savunuyordunuz şimdi belediyelerin yatırım harcamalarına bile siz karar veriyorsunuz. Artık beğenmediğiniz belediye başkanının yargıya gerek kalmadan doğrudan siz görevden alabiliyorsunuz.

Bir zamanlar yargı baskı altında, egemenlerin baskısıyla karar veriyor, geldiğimizde yargıyı bağımsız hale getireceğiz, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü hakim olacak dediniz şimdi oluşturduğunuz kendi ‘Yargının’ kararlarına bile tahammül edemiyorsunuz.

Sorun sistem değil, sorun sizin kafanız. Çünkü ne kadar kontrol altına alırsanız alın bir türlü tam yüzde yüz kontrol sağlayamıyorsunuz. Bir yerlerden istemediğiniz kararlar, itirazlar gelebiliyor. Bu da sizin dengenizi alt üst ediyor.

Yaptığınızda da, bozduğunuzda da; Devrim diyorsunuz. Bakanlıkları birleştirdiniz, şimdi ayıracaksınız. Dışarıdan bakan dediniz, içerdekilerle kontrol sağlamak istediniz, kontrol tam sağlanamadı hadi bakalım dışarıdan bakanları içeriden daha sıkı bir kontrol mekanizması…

Sorun sistem sorunu değil, sorun sizin kafanızda, hangi sistemi getirirseniz getirin olmaz!..