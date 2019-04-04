Spor Toto 1. Lig’de 28. hafta hakemleri açıklandı 

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

6 NİSAN CUMARTESİ

14.00 Boluspor - K. Karabükspor: Direnç Tonusluoğlu

19.30 Osmanlıspor - Eskişehirspor: Bahattin Şimşek

19.30 Balıkersispor Baltok - İstanbulspor: Erkan Engin

7 NİSAN PAZAR

14.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Özgür Yankaya

16.30 A. Afyonspor - A.Demirspor: Ali Şansalan

16.30 Giresunspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya

19.30 Adanaspor - A. Denizlispor: Alper Ulusoy

8 NİSAN PAZARTESİ

19.00 B. Elazığspor - Altınordu: Turgay Kaan Numanoğlu

19.00 Altay - G.Gaziatep FK: Mert Güzenge