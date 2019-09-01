1. Uluslararası Kel Aliço Serbest Güreş Turnuvası
-Turnuvada Trakya Birlik Spor Kulübü şampiyon oldu
EDİRNE (AA) - 1. Uluslararası Kel Aliço Serbest Güreş Turnuvası'nda Trakya Birlik Güreş takımı şampiyon oldu.
Trakya Birlik sponsorluğunda Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya'dan 86 güreşçi katıldı.
Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, güreşin en çok madalya alınan bir spor branşı olduğunu söyledi.
Edirne'de tesisleşme alanında büyük atılımların yapıldığına dikkat çeken Ak, gelecek yıl bir spor salonunun daha açılacağının müjdesini verdi.
Ak, valiliğin desteğiyle Edirne'deki bazı okullarda cep salonları oluşturduklarını belirterek ''Bu salonlara uzman antrenör desteği sağlayarak güreş branşını tabana yaymayı hedefliyoruz.'' dedi.
Yücel, destekler ve çabalarla güreşin hak ettiği konuma geleceğine inandığını kaydetti.
Müsabakalar sonucunda Trakya Birlik Spor Kulübü şampiyon oldu. Bulgaristan'dan müsabakalara katılan Dimitrovgrad Güreş Kulübü ikinci, İstanbul Güreş Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.