10 bin İstanbullu Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ni izledi
İstanbul ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Red Bull Car Park Drift Dünya Finali ile 2019 yılının “En İyi Drift Pilotu” belli oldu. Motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatan etkinlikte drift dünyasının efsane ismi Abdo Feghali de nefes kesen bir şova imza attı.
İstanbul ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Red Bull Car Park Drift Dünya Finali ile 2019 yılının “En İyi Drift Pilotu” belli oldu. Motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatan etkinlikte drift dünyasının efsane ismi Abdo Feghali de nefes kesen bir şova imza attı.
Dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden yetenekli pilotların, en iyi olmak için mücadele verdikleri Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, İstanbul ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. 16 ülkeyi temsilen 18 pilotun, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olan Falken’in ana sponsorluğundaki finali 10 bin kişi yerinden takip etti. Dünyanın en yetenekli drift pilotlarını bir araya getiren yarışta, Türkiye’yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil etti.
TEK KADIN PİLOT ÜLKÜ ERÇOBAN
İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen mücadelede bir de kadın pilot yer aldı. Dünya Finali’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışan 19 yaşındaki Ülkü Erçoban, “Drift benim için gerçek bir tutku. Yaklaşık 3 senedir yarışlarda mücadele ediyorum. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali ise benim yer aldığım en prestijli yarış oldu. Çok iyi bir atmosferde, dünyanın en yetenekli pilotlarıyla aynı pistte olmaktan gurur duydum. Onlardan çok şey öğrendim. Gelecek sene Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım” diye konuştu.
FEGHALİ’DEN NEFES KESEN ŞOV
FEGHALİ: "DÜNYA FİNALİNE ÇOK YAKIŞTI"
Dünyanın en uzun drift rekorunu elinde tutan Feghali, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan finalin adına yakışır bir şekilde tamamlandığını belirtti. Efsanevi sporcu, "Türkiye elemesindeki ilgi sonrasında İstanbul’da böyle bir kalabalığı bekliyordum. Yaşadığımız heyecana bu kadar çok kişinin ortak olması bizi çok sevindiriyor. Dünya Finali, İstanbul’a çok yakıştı. Red Bull Car Park Drift gelişmeye devam ediyor. Gelecek sene yine tutku ve yeteneği olan herkesten şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.
MAD MİKE: "TÜRKİYE HAKKINI VERDİ"
İlk kez Türkiye’de bir drift etkinliğinde bulunduğunu dile getiren drift dünyasının efsanesi Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike de, “Böyle bir organizasyonda jüri olma ayrıcalığına sahip olduğum için çok mutluyum. Olağanüstü bir mücadele yaşandı. Bütün pilotlar çok iyiydi. Her sene araçların performansını daha da yükselttiğini görmek harika. Dünya Finali’nin Türkiye’ye verilmesinin ne denli iyi bir karar olduğunu da görmüş olduk. Harika bir organizasyonla drift şampiyonalarına yeni bir soluk getirdiler. Dünyanın en iyilerini ağırlamanın hakkını verdiler. Her zaman söylediğim gibi: Duvara yakın dur” ifadelerini kullandı.
(Uygar Aydın - Bora Akyol/İHA)
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