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10. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu koşuldu

- Katılan 60 sporcudan 15'inin tamamlayabildiği yarışta erkeklerde Murat Kaya, kadınlarda ise eşi Svetlana Shepeleva Kaya birinci oldu

Spor 06.10.2019, 18:07
10. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu koşuldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen 10. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu koşuldu.

Elbistan'da başlayan maratonda, sporcular, Afşin ilçesindeki Ashab-ı Kehf Külliyesinden dönüş yaparak, Elbistan Kaymakamlığı binası önünde finişe vardı.

Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerinden geçen 100 kilometrelik koşuya 5'i kadın 60 sporcu katıldı.

Sadece 15 sporcunun tamamlayabildiği maratonda, erkekler genel klasman kategorisinde Murat Kaya 8 saat 38 dakikalık derecesiyle, kadınlarda da eşi Svetlana Shepeleva Kaya 10 saat 31 dakikalık derecesiyle birincilik elde etti.

Erkekler genel klasman kategorisinde ikinci Mehmet Aydıngör, üçüncü ise Ramazan Erhan oldu. Kaya'nın ardından yarışı tamamlayabilen diğer kadın sporcu olan Deniz Çiçek ise kadınlar genel klasmanında ikinciliği elde etti.

Elbistan Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende yarışmacılara ödülleri Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve ilçe protokolü tarafından verildi.

Kaymakam Demir, yaptığı konuşmada, geleneksel olan yarışın daha iyi koşullarda yapılması ve sporcu sayısının artırılması için daha fazla gayret göstereceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Gürbüz de maratonun Elbistan'ın tanıtımı için önemli olduğunu ifade ederek, maraton için gelecekte daha fazla tanıtım yapacaklarını belirtti.

Svetlana Shepeleva ve Murat Kaya çifti de sporcu bir aile olarak maratonu şampiyon tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

#10. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu koşuldu #Elbistan #Murat Kaya #şampiyona #ultra maraton
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