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10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası

- Hatay'da düzenlenen organizasyon sona erdi

Spor 02.09.2019, 10:05
10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası
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HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda düzenlenen etkinliğe, 42 ülkeden 200 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda 60 kiloda Türkiye'den Fatih Önalan, 70 kiloda Türkiye'den Hasan Kaya, 80 kiloda Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Cumhuriyeti'nden Aldynsai Odai, 90 kiloda Türkiye'den Şahin Turşak, 90 kilo üzerinde ise yine Türkiye'den Ali Erdoğan dünya şampiyonu ve başpehlivan olmaya hak kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş verdi.


#aba güreşi #hatay
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