Son Dakika
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası için Yunanistan’a gitti

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’da düzenlenecek Akropolis Turnuvası’na katılacak.

Spor 15.08.2019, 21:52 15.08.2019, 22:09
12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası için Yunanistan’a gitti

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’da düzenlenecek Akropolis Turnuvası’na katılacak.

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek 29’uncu Akropolis-EuroBank Uluslararası Turnuvası’nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı’ndan Atina’ya gitti ve günü turnuvanın oynanacağı Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu’nda yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Atina’da 19 Ağustos’a kadar devam edecek olan turnuvada milliler; Sırbistan, İtalya ve ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.

Kadroda A. Buğrahan Tuncer, Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, J. Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı ve Yiğit Arslan yer aldı.

Turnuvada maç programı ise şu şekilde:

Yarın

18.00 Sırbistan - Türkiye

20.30 Yunanistan - İtalya

17 Ağustos Cumartesi

18.00 İtalya - Sırbistan

20.30 Yunanistan - Türkiye

18 Ağustos Pazar

18.00 Türkiye - İtalya

20.30 Yunanistan - Sırbistan

(İHA)

#türkiye #yunanistan #A Milli Erkek Basketbol Takımı #FIBA 2019 Dünya Kupası #12 Dev Adam
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 15 Ağustos 2019
İmsak 04:18
Güneş 05:53
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:54
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@