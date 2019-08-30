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12 Dev Adam belli oldu
FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik nihai sporcu kadrosu belirlendi.
Spor 30.08.2019, 16:02 30.08.2019, 16:17
FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik nihai sporcu kadrosu belirlendi.
"Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, J. Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Ege Arar, Semih Erden, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz ve Scott Jordan Vilbekin."
(İHA)
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