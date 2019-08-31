12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda sahne alıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında yarın TSİ 11.30’da Japonya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında yarın TSİ 11.30’da Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Çin’de düzenlenen FIBA Dünya Kupası’nda E Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahne alıyor. Ay-yıldızlılar grubun ilk müsabakasında yarın TSİ 11.30’da Japonya ile mücadele edecek. Bu karşılaşma ile milliler, tarihindeki 989. maçına çıkacak. 12 Dev Adam, söz konusu müsabakalarda 508 kez parkeden galip ayrılırken, 479 kez de rakiplerine mağlup oldu. 1 maçta ise rakipleri ile berabere kaldı.
5. KEZ DÜNYA KUPASI’NDA
MİLLİLERİN DÜNYA KUPASI YOLU
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde B Grubu’nda yer alan milliler, Letonya, İsveç ve Ukrayna’nın olduğu grubu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada tamamladı ve bir üst tura çıktı. 12 Dev Adam, ikinci turda da I Grubu’nda İspanya, Karadağ ve Slovenya ile karşılaştı. Milli Takım, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle İspanya’nın ardından ikinci oldu ve Dünya Kupası vizesi aldı.
Başantrenör Ufuk Sarıca’nın belirlediği 12 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
"Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, J. Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Ege Arar, Semih Erden, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz ve Scott Jordan Vilbekin."(Oğuzhan Ort/İHA)
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