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12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na hazırlanıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası hazırlıklarına Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla devam etti. Milliler, antrenman öncesinde medya günü etkinliğine katıldı.
Spor 08.08.2019, 18:20 08.08.2019, 18:44
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası hazırlıklarına Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla devam etti. Milliler, antrenman öncesinde medya günü etkinliğine katıldı.
Medya günü etkinliğinin ardından milliler, Dünya Kupası hazırlıklarına yaptığı çalışmalarla devam etti. Bir bölünü basına açık gerçekleşen antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri yaptı.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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