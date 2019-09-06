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12 Dev Adam’ın rakibi Karadağ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası’nda O Grubu’ndaki ilk klasman maçında yarın TSİ 14.30’da Karadağ ile oynayacak.

Spor 06.09.2019, 12:46
12 Dev Adam’ın rakibi Karadağ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası’nda O Grubu’ndaki ilk klasman maçında yarın TSİ 14.30’da Karadağ ile oynayacak.

Çin’de düzenlenen FIBA Dünya Kupası’nda E Grubu’nu 1 galibiyetle 3. sırada tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yoluna klasman maçları ile devam edecek. Milliler, klasman müsabakalarında O Grubu’nda Karadağ ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında yarın TSİ 14.30’da Dongguan Spor Salonu’nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

12 Dev Adam, ikinci karşılaşmasında ise 9 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.30’da Yeni Zelanda ile oynayacak. Maçların ardından FIBA’nın resmi basketbol kurallarına göre, gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

Milliler, turnuvanın ilk maçında Japonya’yı 86-67 yenerken, ABD’ye 93-92, Çekya’ya da 91-76’lık skorla mağlup olarak, 2. tur şansını yitirmişti.

(İHA)
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