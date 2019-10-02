17. Dünya Atletizm Şampiyonası
- Şampiyonanın altıncı gününde, 3 kategoride madalyalar sahiplerini buldu
Spor 02.10.2019, 23:23 02.10.2019, 23:40
İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 200 metrede Büyük Britanyalı Dina Asher-Smith altın madalya kazandı.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın altıncı gününde, 3 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.
Erkekler çekiç atmada, Polonyalı Pawel Fajdek, 80.50'lik derecesiyle üst üste dördüncü dünya şampiyonluğuna uzandı.
Erkekler 110 metre engellide ise ABD'li Grant Holloway, 13.10'luk zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu.
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