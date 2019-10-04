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17. Dünya Atletizm Şampiyonası

- Erkek Milli Takımı, 4x100 metre bayrak yarışı elemelerinde diskalifiye olarak finale kalamadı

Spor 04.10.2019, 21:56
17. Dünya Atletizm Şampiyonası
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İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Erkek Milli Takımı, 4x100 metre bayrak yarışı elemelerinde diskalifiye oldu ve finale kalamadı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde, erkekler 4x100 metre yarışının elemeleri yapıldı.

Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takım, üçüncü kulvarda yer aldığı ilk yarı finali 38.55'lik derecesiyle yedinci sırada bitirdi. Ancak Jak Ali Harvey ile Emre Zafer Barnes'ın bayrak değişiminde alan ihlali gerekçesiyle ay-yıldızlı ekip diskalifiye edildi.

Final yarın TSİ 22.15'te koşulacak.


#17. Dünya Atletizm Şampiyonası #4x100 metre bayrak yarışı #elemeler #Katar
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