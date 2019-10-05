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17. Dünya Atletizm Şampiyonası
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Salih Korkmaz, erkekler 20 kilometre yürüyüş finalinde dünya 5.'si oldu.
Spor 05.10.2019, 10:35 05.10.2019, 10:38
İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Salih Korkmaz, erkekler 20 kilometre yürüyüş finalinde dünya 5.'si oldu.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde, 32 derece sıcaklık ve yüzde 73 nem altında erkekler 20 kilometre yürüyüş finali yapıldı.
Milli atlet Salih Korkmaz, 1.27.35'lik zamanlamayla yürüşü 5. sırada bitirdi.
Japon Toshikazu Yamanishi 1.26.34'lük zamanlamayla altın madalyanın sahibi olurken, Rusya'nın cezası nedeniyle bağımsız sporcu olarak şampiyonada mücadele eden Vasiliy Mizinov 1.26.49 ile gümüş, İsveçli Perseus Karlström ise 1.27.00 ile bronz madalya aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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