17. Dünya Atletizm Şampiyonası: 4 dalda madalyalar sahibini buldu

İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metrede ABD'li Donavan Brazier, şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, 4 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Erkekler 800 metre finalinde ABD'li Donavan Brazier, 1.42.34'lük derecesiyle podyumun zirvesine çıktı. 22 yaşındaki atlet, 1.43.06 ile Kenyalı Billy Konchellah'a ait 32 yıllık şampiyona rekorunu da kırdı.

Erkekler 200 metrede ABD'li, 19.83'lük zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu. 22 yaşındaki atlet, temmuz ayında da 19.50 ile tüm zamanların 8. en hızlı derecesini yakalamıştı.

Erkekler sırıkla atlamada ABD'li Sam Kendricks 5,97 metre ile podyumun zirvesine çıkarken, kadınlar cirit atmada ise Avustralyalı Kelsey-Lee Barber 66,56 metre ile altın madalyaya ulaştı.

Erkekler çekiç atmada mücadele eden milli sporcu Özkan Baltacı, 73,19 metrelik derecesiyle elemeleri geçemedi.