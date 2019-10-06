



İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler maratonda Etiyopyalı Lelisa Desisa altın madalya kazandı.



Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 9. günü, erkekler maraton yarışıyla sona erdi.

Lelisa Desisa, 2 saat 10 dakika 40 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Etiyopyalı bir atlet, 2001'den sonra erkekler maratonda ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Desisa'nın 4 saniye gerisinde vatandaşı Mosinet Geremew gümüş, liderin 11 saniye arkasında Kenyalı Amos Kipruto bronz madalya elde etti.

Türk sporcular Polat Kemboi Arıkan ve Mert Girmalegesse ise yarışı tamamlayamadı.