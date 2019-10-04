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17. Dünya Atletizm Şampiyonası: 400 metrede altın madalya Eid Naser'in
- Şampiyonanın yedinci gününde, iki kategoride madalyalar sahiplerini buldu
Spor 04.10.2019, 00:13 04.10.2019, 00:19
İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede Bahreynli Salwa Eid Naser altın madalya kazandı.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın yedinci gününde, iki kategoride madalyalar sahiplerini buldu.
Kadınlar gülle atmada ise Çinli Gong Lijiao, 19.55'lik derecesiyle Londra'nın ardından Doha'da da podyumun zirvesine çıktı.
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