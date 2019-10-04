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17. Dünya Atletizm Şampiyonası: 400 metrede altın madalya Eid Naser'in

- Şampiyonanın yedinci gününde, iki kategoride madalyalar sahiplerini buldu

Spor 04.10.2019, 00:13 04.10.2019, 00:19
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: 400 metrede altın madalya Eid Naser'in
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İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede Bahreynli Salwa Eid Naser altın madalya kazandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın yedinci gününde, iki kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar 400 metrede Bahreynli Salwa Eid Naser, 48.14'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Kadınlar gülle atmada ise Çinli Gong Lijiao, 19.55'lik derecesiyle Londra'nın ardından Doha'da da podyumun zirvesine çıktı.

#17. Dünya Atletizm Şampiyonası #Doha #gülle atma #kadınlar 400 metre
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