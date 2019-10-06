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17. Dünya Atletizm Şampiyonası

- Organizasyonun 10. ve son gününde 7 disiplinde madalyalar sahiplerini buldu

Spor 06.10.2019, 22:32
17. Dünya Atletizm Şampiyonası
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ANKARA (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın son gününde 7 disiplinde finaller yapıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyona, 10. gününde yapılan yarışmalarla sona erdi.

Erkekler 1500 metrede 3 dakika 29.26 saniyeyle bitiş çizgisine ilk gelen Kenyalı Timothy Cheruiyot, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Ugandalı Joshua Kiprui Cheptegei, bu yıl krostan sonra erkekler 10 bin metrede de dünya şampiyonu oldu. Cheptegei, 26.48.36'lık derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Alman Malaika Mihambo, kadınlar uzun atlama finalindeki 7,30 metrelik derecesiyle kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Kadınlar 100 metre engellide 12.34 saniyeyle kişisel en iyi derecesini yapan ABD'li Nia Ali, dünya şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını kazandı.

Erkekler cirit atmada altın madalya, 86,89 metrelik derecesiyle Grenadalı Anderson Peters'a gitti.

Phyllis Francis, Sydney Mclaughlin, Dalilah Muhammed ve Wadeline Jonathas'tan oluşan ABD takımı, 3.18.92'lik süresiyle kadınlar 4x400 metrede kürsünün zirvesine çıktı.

Erkekler 4x400 metre takım yarışında da altın madalya, ABD'nin oldu. Fred Kerley, Michael Cherry, Wilbert London ve Rai Benjamin'nden oluşan takım, 2.56.69'luk zamanıyla yarışı ilk sırada bitirdi.

#atletizm #Doha #Dünya Atletizm Şampiyonası
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