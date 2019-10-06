17. Dünya Atletizm Şampiyonası
- ABD, şampiyonada kazandığı 14 altın, 11 gümüş ve 4 bronzla madalya tablosunun ilk sırasında yer aldı - Organizasyonu madalyasız tamamlayan Türkiye, elde edilen iki 5'incilik ve bir 6'ncılık sayesinde puan sıralamasında 209 ülke arasında 35. oldu
Spor 06.10.2019, 22:34
ANKARA (AA) - ABD Milli Takımı, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı madalya tablosunun zirvesinde tamamladı.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyona, 10. gününde yapılan yarışmalarla sona erdi.
ABD'yi, 5 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalyayla Kenya, 3 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla da Jamaika takip etti.
Türkiye Milli Takımı, 20 sporcuyla katıldığı şampiyonada madalya kazanamadı ancak elde edilen iki 5'incilik ve bir 6'ncılık sayesinde puan sıralamasında 209 ülke arasında 35. oldu.
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