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17. Dünya Atletizm Şampiyonası

- ABD, şampiyonada kazandığı 14 altın, 11 gümüş ve 4 bronzla madalya tablosunun ilk sırasında yer aldı - Organizasyonu madalyasız tamamlayan Türkiye, elde edilen iki 5'incilik ve bir 6'ncılık sayesinde puan sıralamasında 209 ülke arasında 35. oldu

Spor 06.10.2019, 22:34
17. Dünya Atletizm Şampiyonası
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ANKARA (AA) - ABD Milli Takımı, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı madalya tablosunun zirvesinde tamamladı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyona, 10. gününde yapılan yarışmalarla sona erdi.

Kadınlar 100 metre engelli, kadınlar 4x400 metre takım ve erkekler 4x400 metre takım yarışlarında 3 altın madalya daha kazanan ABD, şampiyona sonunda 14 altın, 11 gümüş, 4 bronz madalyayla takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

ABD'yi, 5 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalyayla Kenya, 3 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla da Jamaika takip etti.

Türkiye Milli Takımı, 20 sporcuyla katıldığı şampiyonada madalya kazanamadı ancak elde edilen iki 5'incilik ve bir 6'ncılık sayesinde puan sıralamasında 209 ülke arasında 35. oldu.

#abd #atletizm #Doha #Dünya Atletizm Şampiyonası #madalya
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