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17. Dünya Atletizm Şampiyonası erkeklerde Japon Suzuki, kadınlarda Çinli Liang aldı

- 50 kilometre yürüyüşte altın madalyayı, erkeklerde Japon Suzuki, kadınlarda Çinli Liang aldı

Spor 29.09.2019, 10:12 29.09.2019, 10:21
17. Dünya Atletizm Şampiyonası erkeklerde Japon Suzuki, kadınlarda Çinli Liang aldı
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ANKARA (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 50 kilometre yürüyüşte altın madalyayı, erkeklerde Japon Yusuke Suzuki, kadınlarda Çinli Liang Rui kazandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 2. günü, 50 kilometre yürüyüş finalleriyle sona erdi.

Erkeklerde Japon Yusuke Suzuki, 4 saat 4 dakika 20 saniye, kadınlarda ise Çinli Liang Rui, 4 saat 23 dakika 26 saniyelik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu.

4:11:28'lik zamanıyla erkekler 50 kilometre yürüyüş yarışını 8. sırada tamamlayan İspanyol Jesus Angel Garcia, 49 yaş, 346 günle organizasyon tarihinin en yaşlı sporcusu unvanını aldı.

Merakla beklenen erkekler 100 metre yarışını, ABD'li Christian Coleman kazandı. 9.76 saniyeyle sezonun en iyi derecesine imza atan Coleman, son şampiyon Justin Gatlin'in 0.13 saniye önünde kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlar 10 bin metrede 30:17.62'lik zamanıyla sezonun en iyi derecesini yakalayan Hollandalı Sifan Hassan, kürsünün zirvesine çıktı.

Erkekler uzun atlama finalini, 8.69 metrelik derecesiyle Jamaikalı Tajay Gayle, kadınlar çekiç atma finalini de 77.54 metrelik derecesiyle ABD'li DeAnna Price kazandı.

#atletizm #Christian Coleman #Doha #Dünya Atletizm Şampiyonası #Liang Rui #Yusuke Suzuki
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